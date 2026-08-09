快訊

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

飆天量！金控投資單季竟爆賺逾9300億元 最大推手是誰？

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市博物館群遭指維護與招商不周 文化局：已陸續修繕、積極活化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
審計室指出，去年底眷博館戶外景觀工程進度落後，完工後尚待取得使用執照變更核准，始得正式開館營運，亦影響潛在廠商投標意願及與館舍後續開館營運時程。圖／聯合報系資料照
審計室指出，去年底眷博館戶外景觀工程進度落後，完工後尚待取得使用執照變更核准，始得正式開館營運，亦影響潛在廠商投標意願及與館舍後續開館營運時程。圖／聯合報系資料照

為落實美感新竹施政策略，新竹市文化局串聯多元且具在地文史特色的館舍網絡，建立竹市博物館群，但審計室指出，部分館舍工程營運、維護等不夠周延，包括眷博館商品區委託經營管理6次招商失敗、玻璃工藝博物館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落等，盼市府改善。

對此，新竹市文化局回應，眷村博物館商品區招商原於整修工程期間同步辦理，惟因館舍尚未正式開館，營運條件尚未成熟，致歷經6次公告招商皆無廠商投標。該館業於115年5月13日重新開館，目前先行採自營方式辦理文創體驗空間，透過實際營運累積人流與市場能見度，發揮示範效益。近期已有多家單位及民間團體主動洽詢，表達營運合作及投標意願，市府將評估適時辦理後續招商作業，提升館舍營運效益。

有關玻工館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落情形，文化局說明，由於玻工館屬文化資產，修復須依文資法及相關規範具專業性，文化局此前即已納入「歷史建築自治會館修復工程」整體規畫設計辦理。目前刻正進行規畫設計作業，預計今年底前完成，後續將向文化部文化資產局申請工程補助經費，並辦理工程發包，以妥善保存歷史建築風貌與文化資產價值。

而市定古蹟取水口展示館戶外無障礙坡道漆面局部剝落情形，文化局已於今年6月完成修繕，提供民眾安全、友善的參觀環境。至於部分外牆及室內天花板水痕問題，因館舍屬文化資產，文化局此前業委請專業廠商辦理現場勘查與修繕評估，預計近期完成改善。

審計室報告指出，新竹市文化局建立新竹市博物館群，但部分館舍營運及維護有待改善，包括去年底眷博館戶外景觀工程進度落後，完工後尚待取得使用執照變更核准，始得正式開館營運，亦影響潛在廠商投標意願及與館舍後續開館營運時程；且文化局辦理眷博館商品區委託經營管理招商作業，歷經6次招商均無廠商投標，顯示招商條件與市場需求間存有落差。

眷博館部分廁所整建完工後尚待清潔，而玻璃工藝博物館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落。另外，新竹水道取水口展示館部分外牆及室內天花出現水痕，戶外無障礙坡道漆面局部剝落等等，盼市府研議改善，持續提供優質參觀環境及落實文化資產價值保存。

文化局 博物館 新竹

延伸閱讀

去年遊客比前年少3萬人…台南收費古蹟遭點名「營運遇瓶頸」

「媽祖泡芙」、「巷仔Niau」…台南古蹟結合文創行銷 帶動營收

竹北實中9月迎新生 楊文科視察2校工程：文興高中明年招生

校園營運成本漲 竹市加碼補助…水電最高3.6萬、修繕30萬

相關新聞

白海豚豪雨襲！桃園統計45件災情 張善政：保持警戒

白海豚颱風帶來強降雨，桃園自昨晚起雨勢增強，市府統計截至今天上午11時，全市已接獲45件災情通報，以路樹倒塌17件最多，另有建物毀損8件、民生基礎設施災情8件及積淹水4件；其中楊梅區富豐南北路涵洞一度積水，警方現場管制。因應豪雨及石門水庫水情，水利署今天上午11時起也進行調節性放水，市府表示將持續警戒下游河道及低窪地區。

綠延中壢機電工程 流標9次造價翻3倍

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，其他路線規畫與建設也如火如荼進行，但被點名多項工程頻流標，經費增加影響市民權益，應檢討招標條件，如期推動工程；市長張善政表示，綠線延伸中壢與棕線機電標已決標，其他工程也有進展，將持續完善軌道網路。

系統差異 桃捷路網成環有變數

桃園捷運路網逐漸成環，市府有意打造「桃園山手線」，但桃園審計處點名捷工局提出眾多營運方案，至今未決定採用何種版本，恐使日後整合困難；捷工局表示，綠線與綠延中壢在綜合規畫階段已考慮未來整合需求，有預留成環接軌機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。