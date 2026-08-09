竹市博物館群遭指維護與招商不周 文化局：已陸續修繕、積極活化

為落實美感新竹施政策略，新竹市文化局串聯多元且具在地文史特色的館舍網絡，建立竹市博物館群，但審計室指出，部分館舍工程營運、維護等不夠周延，包括眷博館商品區委託經營管理6次招商失敗、玻璃工藝博物館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落等，盼市府改善。

對此，新竹市文化局回應，眷村博物館商品區招商原於整修工程期間同步辦理，惟因館舍尚未正式開館，營運條件尚未成熟，致歷經6次公告招商皆無廠商投標。該館業於115年5月13日重新開館，目前先行採自營方式辦理文創體驗空間，透過實際營運累積人流與市場能見度，發揮示範效益。近期已有多家單位及民間團體主動洽詢，表達營運合作及投標意願，市府將評估適時辦理後續招商作業，提升館舍營運效益。

有關玻工館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落情形，文化局說明，由於玻工館屬文化資產，修復須依文資法及相關規範具專業性，文化局此前即已納入「歷史建築自治會館修復工程」整體規畫設計辦理。目前刻正進行規畫設計作業，預計今年底前完成，後續將向文化部文化資產局申請工程補助經費，並辦理工程發包，以妥善保存歷史建築風貌與文化資產價值。

而市定古蹟取水口展示館戶外無障礙坡道漆面局部剝落情形，文化局已於今年6月完成修繕，提供民眾安全、友善的參觀環境。至於部分外牆及室內天花板水痕問題，因館舍屬文化資產，文化局此前業委請專業廠商辦理現場勘查與修繕評估，預計近期完成改善。

審計室報告指出，新竹市文化局建立新竹市博物館群，但部分館舍營運及維護有待改善，包括去年底眷博館戶外景觀工程進度落後，完工後尚待取得使用執照變更核准，始得正式開館營運，亦影響潛在廠商投標意願及與館舍後續開館營運時程；且文化局辦理眷博館商品區委託經營管理招商作業，歷經6次招商均無廠商投標，顯示招商條件與市場需求間存有落差。

眷博館部分廁所整建完工後尚待清潔，而玻璃工藝博物館部分木窗構件腐朽及漆面斑駁剝落。另外，新竹水道取水口展示館部分外牆及室內天花出現水痕，戶外無障礙坡道漆面局部剝落等等，盼市府研議改善，持續提供優質參觀環境及落實文化資產價值保存。