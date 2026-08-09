綠延中壢機電工程 流標9次造價翻3倍

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，其他路線規畫與建設也如火如荼進行，但被點名多項工程頻流標，經費增加影響市民權益，應檢討招標條件，如期推動工程；市長張善政表示，綠線延伸中壢與棕線機電標已決標，其他工程也有進展，將持續完善軌道網路。

桃園市審計處指出，桃園多項軌道工程不見實質進展，期程延宕也導致建設經費增加。綠線原定二○二八年通車，因文資考古卡關，新冠疫情與營建物價上漲，改為二○三二年，經費也從九百八十二點六億元增至一千二百一十六點一億元，而綠線延伸中壢機電標與棕線先期工程各流標四次，應檢討改善。

據查，綠延中壢機電標共流標九次，預算從九十七點一億元漲到二百五十五點九億元，但本月五日已標出，正辦理決標與簽約；棕線機電標原本預算從二百五十一點五億元，流標四次，最後由新加坡科技電子有限公司、韓國現代樂鐵股份有限公司以二百九十七點六億元得標，市府預計十九日與廠商簽約。

桃園市捷運工程局表示，流標原因除了新冠疫情，美伊戰爭造成國際物價波動也是重要因素。此外，政府招標有一定程序，必須循序漸進，替人民的納稅錢把關。

張善政赴議會施政報及備詢時指出，軌道建設是城市發展重中之重，綠線持續朝年底北段七站通車目標邁進，綠延中壢、棕線也陸續標出及開工，新北捷運三鶯線延伸八德也進入工程招標階段。另外，市府整合捷運桃園長庚線與新北林口線為「新桃林線」預計今年底送出可行性研究，持續完善桃園軌道路網。