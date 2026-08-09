系統差異 桃捷路網成環有變數

桃園捷運路網逐漸成環，市府有意打造「桃園山手線」，但桃園審計處點名捷工局提出眾多營運方案，至今未決定採用何種版本，恐使日後整合困難；捷工局表示，綠線與綠延中壢在綜合規畫階段已考慮未來整合需求，有預留成環接軌機制。

桃園已有機場捷運營運中，綠線拚二○三○年全線通車，綠延中壢目標二○三一年上路服務。依市府規畫，機捷與綠線未來將在Ａ１１、Ａ１６二站相連，與綠延中壢在Ａ２３站銜接，而綠線和綠延中壢會在Ｇ○１站串起，屆時將形成環狀線，範圍含括桃園、八德、中壢、大園航空城和蘆竹等區，因此有「桃園捷運環狀路網整合」計畫。

桃園市審計處指出，桃市府欲整合機捷、綠線與綠延中壢系統設備，實現「一車到底、成環運轉」，但營運方案未拍板，隨著相關捷運站體及機電系統設計陸續完成，各路線的差異性恐成日後整合營運的障礙，變更設計及修訂契約恐衍生額外支出，有浪費公帑之虞。

捷工局表示，環狀捷運線是都會交通發展必要設施，不但識別度高、便利轉乘，車輛調度性佳與故障容錯度高是其優點，對城市而言，還有促進區域均衡發展效果，世界各大都會目前捷運發展都以此設計為優先考量，東京山手線、大阪環狀線、首爾二號線與倫敦環狀線都是成功案例。

捷工局強調，針對未來整合計畫，綠線及綠線延伸中壢在綜合規畫階段已納入考量並預留成環接軌機制，未來將配合機捷系統設備重置時程，啟動成環運轉可行性研究。環狀線短、中、長期營運願景已確認，規畫更有助減輕機捷設備重置的負擔，並無設計不符日後營運方案疑慮。