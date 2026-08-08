聽新聞
0:00 / 0:00

父親節最棒禮物！警專生分發實習 新竹父子警「並肩執勤」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林俊雄表示，警察工作重視團隊與傳承，林副所長將經驗傳授給下一代，展現警察精神薪火相傳，也讓父親節增添溫情。圖／警方提供
林俊雄表示，警察工作重視團隊與傳承，林副所長將經驗傳授給下一代，展現警察精神薪火相傳，也讓父親節增添溫情。圖／警方提供

今天是父親節，新竹市青草湖派出所副所長林勝煌與今年暑假甫分發至所內實習的44期警專生林右祥「父子檔」首度並肩執勤，林勝煌從巡邏裝備的檢查、受理民眾報案的溝通技巧，到處理突發狀況的臨場應變，手把手傳授多年累積的實務經驗。新竹市警察局第三分局長林俊雄今送上獻上祝福與鼓勵。實習生林右祥表示「以前都是看著父親出勤的背影，現在終於能並肩看見同一道風景。」

林右祥表示，這個暑假，他懷著對警界的憧憬來到青草湖派出所實習，巧合地與父親同所共事。副所長林勝煌坦言，警察工作繁重且時間不固定，過去錯過了不少孩子的成長過程，沒想到如今能以「學長」兼「父親」的雙重身份，親自帶領兒子踏出警界生涯的第一步，看到兒子在實習期間表現沉穩、虛心學習，是今年收到最棒的父親節禮物。

從穿上警察制服的那一刻起，父子倆在單位裡是紀律嚴明的上司與下屬、經驗傳承的師徒，但卸下裝備後，眼神裡流露出的全是深厚無比的父子親情。林俊雄前往基層各派出所走訪撫慰同仁辛勞，並致贈父親節禮物。在走訪致意時，也被這份特殊的緣分與溫馨氣氛深深打動，特別為這對「父子檔」獻上祝福與鼓勵。

林俊雄表示，警察工作講求的是團隊與傳承，林副所長無私地將畢生所學傳授給下一代，不僅展現了波麗士精神的世代薪火相傳，也讓這個屬於父親的節日，在嚴肅的警察日常中多了一份濃濃的溫情。

新竹市青草湖派出所副所長林勝煌（右）與今年暑假甫分發至所內實習的44期警專生林右祥（中）「父子檔」首度並肩執勤，圖／警方提供
新竹市青草湖派出所副所長林勝煌（右）與今年暑假甫分發至所內實習的44期警專生林右祥（中）「父子檔」首度並肩執勤，圖／警方提供

父親節 實習 警專 警察

延伸閱讀

貢寮區表揚11位模範父親 溫馨奉茶傳遞孝親情誼

母女徵婚求嫁「父子檔」！坐擁8超商還送工作 42年媒人直呼難

把握當下向父親說出感謝

牛仔不忙父愛領航 雙溪區表揚11位模範父親

相關新聞

系統差異 桃捷路網成環有變數

桃園捷運路網逐漸成環，市府有意打造「桃園山手線」，但桃園審計處點名捷工局提出眾多營運方案，至今未決定採用何種版本，恐使日後整合困難；捷工局表示，綠線與綠延中壢在綜合規畫階段已考慮未來整合需求，有預留成環接軌機制。

綠延中壢機電工程 流標9次造價翻3倍

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，其他路線規畫與建設也如火如荼進行，但被點名多項工程頻流標，經費增加影響市民權益，應檢討招標條件，如期推動工程；市長張善政表示，綠線延伸中壢與棕線機電標已決標，其他工程也有進展，將持續完善軌道網路。

桃園捷運啟動「山手線」規畫！捷工局：預留成環接軌機制 整合沒問題

桃園捷運路網逐漸成環，市府有意打造「桃園山手線」，但桃園審計處點名捷工局提出眾多營運方案，至今未決定採用何種版本，恐使日後整合困難；捷工局表示，綠線與綠延中壢在綜合規畫階段已考慮未來整合需求，也有預留成環接軌機制，整合沒問題。

父親節最棒禮物！警專生分發實習 新竹父子警「並肩執勤」

今天是父親節，新竹市青草湖派出所副所長林勝煌與今年暑假甫分發至所內實習的44期警專生林右祥「父子檔」首度並肩執勤，林勝煌從巡邏裝備的檢查、受理民眾報案的溝通技巧，到處理突發狀況的臨場應變，手把手傳授多年累積的實務經驗。新竹市警察局第三分局長林俊雄今送上獻上祝福與鼓勵。實習生林右祥表示「以前都是看著父親出勤的背影，現在終於能並肩看見同一道風景。」

竹科上班族注意！光復路一段525巷 8月11日起試辦單行道

為改善新竹科學園區上班尖峰時段交通壅塞情形，新竹市政府提醒自8月11日上午7時起，將試辦光復路一段525巷單行管制措施，僅提供往園區方向行駛，欲往市區方向的民眾請提前規畫行車動線，依現場標誌、標線及交通指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。

「買一箱是農民一年的生活」五峰果農搶收憂生計 徐欣瑩發起認購水梨

颱風「白海豚」來襲，新竹縣五峰鄉水梨緊急採收、農民擔心滯銷。立委徐欣瑩接獲五峰鄉長秋維書反映農民困境，上午在臉書緊急呼籲「搶救五峰水梨」，再次向新竹科學園區各界企業、社團及全國善心人士拜託協助認購，協助果農渡過難關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。