父親節最棒禮物！警專生分發實習 新竹父子警「並肩執勤」

今天是父親節，新竹市青草湖派出所副所長林勝煌與今年暑假甫分發至所內實習的44期警專生林右祥「父子檔」首度並肩執勤，林勝煌從巡邏裝備的檢查、受理民眾報案的溝通技巧，到處理突發狀況的臨場應變，手把手傳授多年累積的實務經驗。新竹市警察局第三分局長林俊雄今送上獻上祝福與鼓勵。實習生林右祥表示「以前都是看著父親出勤的背影，現在終於能並肩看見同一道風景。」

林右祥表示，這個暑假，他懷著對警界的憧憬來到青草湖派出所實習，巧合地與父親同所共事。副所長林勝煌坦言，警察工作繁重且時間不固定，過去錯過了不少孩子的成長過程，沒想到如今能以「學長」兼「父親」的雙重身份，親自帶領兒子踏出警界生涯的第一步，看到兒子在實習期間表現沉穩、虛心學習，是今年收到最棒的父親節禮物。

從穿上警察制服的那一刻起，父子倆在單位裡是紀律嚴明的上司與下屬、經驗傳承的師徒，但卸下裝備後，眼神裡流露出的全是深厚無比的父子親情。林俊雄前往基層各派出所走訪撫慰同仁辛勞，並致贈父親節禮物。在走訪致意時，也被這份特殊的緣分與溫馨氣氛深深打動，特別為這對「父子檔」獻上祝福與鼓勵。

林俊雄表示，警察工作講求的是團隊與傳承，林副所長無私地將畢生所學傳授給下一代，不僅展現了波麗士精神的世代薪火相傳，也讓這個屬於父親的節日，在嚴肅的警察日常中多了一份濃濃的溫情。