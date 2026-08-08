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竹科上班族注意！光復路一段525巷 8月11日起試辦單行道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
高虹安補充，光復路一段525巷單行管制措施，於8月11日起，每逢平日上午7時至9時實施，試辦初期將增派人力協助交通疏導。圖／市府提供
高虹安補充，光復路一段525巷單行管制措施，於8月11日起，每逢平日上午7時至9時實施，試辦初期將增派人力協助交通疏導。圖／市府提供

為改善新竹科學園區上班尖峰時段交通壅塞情形，新竹市政府提醒自8月11日上午7時起，將試辦光復路一段525巷單行管制措施，僅提供往園區方向行駛，欲往市區方向的民眾請提前規畫行車動線，依現場標誌、標線及交通指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。

市長高虹安表示，日前宣布8月11日上午7時起將試辦光復路一段525巷單行管制措施，紓解上班時間往園區車流，管制範圍為光復路一段525巷，自新竹家扶中心前約40公尺處起至介壽路口止。實施期間，介壽路往光復路一段525巷（往市區方向）禁止車輛進入，車輛僅可由光復路一段525巷往介壽路方向（往園區方向）行駛，以提升往園區方向通行效率。

高虹安指出，配合單行管制措施，金山街及介壽一路周邊民眾上班時間往市區方向車流，請改由介壽路北行銜接光復路一段，市府將於介壽一路口及光復路一段路口增派交管人力加強疏導，並同步增加號誌秒數，提高往市區方向通行效率。

高虹安提醒，實施單行管制措施期間，行駛光復路一段525巷的民眾駛近介壽路口時，右側車道僅供右轉介壽路慢車道；左側車道可左轉介壽路、直行往金山街或右轉介壽路快車道，請駕駛人依標誌、標線及車道指示提前選擇行駛車道，避免臨時變換車道，確保行車安全，並請依現場警察及義交指示行駛。

高虹安補充，光復路一段525巷單行管制措施，於8月11日起，每逢平日上午7時至9時實施，試辦初期將增派人力協助交通疏導，並與新竹科學園區管理局成立前進指揮所，於現場觀察交通運作情形，適時調整號誌秒數及優化交通管理措施，籲請市民朋友相互轉知，共同配合新交通措施，打造更安全、順暢的用路環境。

新竹市政府提醒自8月11日上午7時起，將試辦光復路一段525巷單行管制措施。圖／市府提供
新竹市政府提醒自8月11日上午7時起，將試辦光復路一段525巷單行管制措施。圖／市府提供

僅提供往園區方向行駛，欲往市區方向的民眾請提前規畫行車動線，依現場標誌、標線及交通指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。圖／市府提供
僅提供往園區方向行駛，欲往市區方向的民眾請提前規畫行車動線，依現場標誌、標線及交通指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。圖／市府提供

竹科 上班族 高虹安

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