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「買一箱是農民一年的生活」五峰果農搶收憂生計 徐欣瑩發起認購水梨

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
颱風「白海豚」來襲，新竹縣五峰鄉水梨緊急採收、農民擔心滯銷。圖／徐欣瑩團隊提供
颱風「白海豚」來襲，新竹縣五峰鄉水梨緊急採收、農民擔心滯銷。圖／徐欣瑩團隊提供

颱風「白海豚」來襲，新竹縣五峰鄉水梨緊急採收、農民擔心滯銷。立委徐欣瑩接獲五峰鄉長秋維書反映農民困境，上午在臉書緊急呼籲「搶救五峰水梨」，再次向新竹科學園區各界企業、社團及全國善心人士拜託協助認購，協助果農渡過難關。

徐欣瑩指出，今年7月巴威颱風重創尖石、五峰山區，那時候正值水蜜桃產季，農民們冒雨搶收，當時她立即發起認購，也拜託企業界、社團以及所有願意幫忙的朋友一起伸出援手，自己當時也號召了親友認購了1千盒。

徐欣瑩說，五峰鄉水梨口感清甜，是當地原鄉農家歷經無數次施肥、疏果與套袋後才能收成，更是農民的主要經濟來源。然而，先前巴威颱風已讓五峰水梨遭受衝擊，農民苦不堪言，但現在又要緊急搶收；果農為了避免心血泡湯，現在能做的就是趕在下一波風雨來以前，能摘一顆是一顆。

「這不只是一份香甜的水果，更是支持原鄉農民挺過天災的溫暖力量！」徐欣瑩說，我們買的是一箱水果，但對農民來說，那是一整年的生活。她歡迎新竹科學園區企業、各大社團及社會大眾一起優先選擇五峰水梨，給原鄉農民最直接的實質支持。認購作業請洽五峰鄉公所農業課03-5851001分機410，林先生。

立委徐欣瑩接獲五峰鄉長秋維書反映農民困境，上午在臉書緊急呼籲「搶救五峰水梨」。圖／徐欣瑩團隊提供
立委徐欣瑩接獲五峰鄉長秋維書反映農民困境，上午在臉書緊急呼籲「搶救五峰水梨」。圖／徐欣瑩團隊提供

徐欣瑩 認購 農民 水果

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