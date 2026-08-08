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全台唯一CT車駛入高齡博覽會 張善政：不只年輕人宜居 長輩也安心定居

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（中）到場啟動並參觀電腦斷層行動車。記者曾吉松／攝影
桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（中）到場啟動並參觀電腦斷層行動車。記者曾吉松／攝影

第三屆高齡健康產業博覽會接連舉行3天，桃園市政府主題館今年以「健康行動城市」為核心概念，除了將全台唯一的行動CT車搬進現場外，還有市立醫院整體規畫、跨域緊急救護合作，及多元健康體驗與政策展示，呈現桃園如何將健康服務主動帶進城市各個角落。桃園市長張善政表示，桃園雖然是年輕夫婦移入城市，同時也希望是長輩宜居城市，透過桃園館展出醫療院所跟新創的團隊，讓大家看到桃園照顧長輩健康各種面向。

張善政今出席開幕活動並熱情與現場的表演團體同樂，張善政致詞表示，桃園館集結桃園最好的幾家醫療院所跟新創的團隊，展出桃園照顧長輩健康的各種面向服務。

張善政表示，面對高齡社會，城市治理不能只在需要照護時提供服務，更要從健康促進、疾病預防及早期介入做起。桃園持續建構「健康慢老、照顧安老、安心終老」的完整支持體系，將健康管理、長期照顧、醫療自主、心理支持與用藥安全等政策串聯起來，陪伴市民走過不同生命階段。

張善政說，整個會場最吸睛的是特別展出的全台唯一的行動CT車，不僅所費不貲，更能跑遍桃園13區，深入偏鄉、海邊、山上等，一年工作超過200天，就是希望能將醫療帶入桃園的各個角落。CT也篩檢了無數位長輩及高風險族群，提早檢查肺部是否有潛在疾病，可以及早檢查及治療，相信對市民貢獻很大。

在政策方面，張善政一一細數，在「健康慢老」方面，市府持續推動代謝症候群防治、慢性病與營養管理，並透過「健康E管家2.0」提升市民自我健康管理能力；在「照顧安老」方面，持續整合長照資源、智慧照護及失智支持服務，讓長者能在熟悉的社區安心生活；在「安心終老」方面，則推動預立醫療照護諮商、心理支持、疫苗接種及友善藥事服務，尊重市民對生命末期照護的自主選擇。

張善政表示，透過參與展覽，桃園不僅能學習他方經驗，也向外界展現智慧醫療的優秀實力，桃園是年輕夫婦移入比例最多的城市，當然也希望長輩移入到桃園來定居。桃園醫療院所對長輩健康絕對是一流照顧，希望打造桃園是一個不只是針對年輕族群，同時對長輩也宜居的城市。

衛生局長賈蔚說，桃園目前最大目標是將市立醫院規畫好並按時程推出。現在超高齡社會長照3.0需求在人力方限需要更多人力投入，相信是全國共同挑戰，桃園也需要持續努力；急診醫療在某些特定醫院有壅塞問題，如何適當分配病床資源及分流急重症患者，也在持續優化。

另外針對行動CT車，賈蔚表示，去年10月上路至今已服務2000多人，一年規畫200場，每場約服務25至30人，桃園整體的CT篩檢人次已超過7萬人，加上行動CT車加入，每年篩檢目標數唯2.6萬人。透過深入各區服務因距離、就醫不便民眾就近檢查，增加可近性。

張善政說，市府將持續串聯產、官、學、醫及社區力量，把創新科技轉化為可近、有感的健康服務，讓高齡者不只是被照顧，更能健康生活、持續參與並實現自我，逐步打造更健康、更友善、更具韌性的城市。

高齡展自8月7至9日在台北世貿一館舉行，本次桃園館集結聯新國際醫療集團、天晟醫療體系、敏盛醫療體系、怡仁綜合醫院、伊合科技、樂活人生等夥伴，展出健康管理、智慧醫療、高齡友善及照護服務等多元成果。運用數位科技、情境展示與互動體驗，協助民眾理解健康資訊，並具體呈現桃園市醫療與公共衛生政策的推動成果。

桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（左四）到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影
桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（左四）到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影

桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影
桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影

桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（中）到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影
桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，以「健康行動城市」為策展核心，桃園市長張善政（中）到場啟動並參觀和體驗各大醫院展覽。記者曾吉松／攝影

張善政 長輩 年輕人

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