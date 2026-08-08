流標9次造價翻近3倍！桃捷綠延中壢機電工程97億漲到255億標出

桃園捷運綠線拚年底北段七站通車，其他路線規畫與建設也如火如荼進行，但被點名多項工程頻流標，經費增加影響市民權益，應檢討招標條件，如期推動工程；桃園市長張善政表示，綠線延伸中壢與棕線機電標均已決標，其他工程也有進展，將持續完善軌道網路。

桃園市審計處指出，桃園逐步實現人本、綠色及便捷的軌道交通願景，但多項工程不見實質進展，期程延宕也導致建設經費增加。綠線原定2024年、2028年分期通車，因文資考古卡關，新冠疫情與營建物價上漲，通車期程也改為2030年與2032年，經費從982.6億元增至1216.1億元，而綠線延伸中壢機電標與棕線先期工程各流標4次，應盡快檢討改善。

據查，綠延中壢機電標不只流標4次，前後共9次，預算從97.1億元一路漲到255.9億元才在本月5日標出，目前完成評選，尚在辦理決標與簽約；另外，棕線機電標原先預算為251.5億元，流標4次，近日由新加坡科技電子有限公司、韓國現代樂鐵股份有限公司以297.6億元得標，市府預計19日與廠商簽約。

桃園市捷運工程局表示，綠線先後克服文資卡關與北機廠基地先天不良等難關，北段七站也進入動態測試階段。至於其他路線工程，流標原因除了新冠疫情與營建物價上漲，美伊戰爭導致國際原物料居高不下也是重要因素。此外，政府招標有一定程序，必須循序漸進，替人民的納稅錢把關。

桃園市議會正進行第3屆第8次定期會，張善政施政報告指綠線持續朝年底北段七站提前通車目標邁進，綠延中壢、棕線也陸續標出及開工。棕線土建工程完成規畫後，整體經費可能面臨調整，將視實際需求向中央爭取，若中央與地方密切配合，仍有望2035年通車。

張善政強調軌道建設是城市發展重中之重，除了綠線與棕線，新北捷運三鶯線延伸八德也進入工程招標階段，市府整合捷運桃園長庚線與新北林口線為「新桃林線」預計今年底送出可行性研究，將持續完善桃園軌道路網。

桃園捷運綠線延伸中壢駐車廠及部分高架路段土建工程由2家營造業者合作承攬，預計9月開工。聯合報系資料照

桃園捷運綠線進入動態測試階段，市府持續朝北段七站年底通車目標努力。記者陳俊智／攝影