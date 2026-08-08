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桃議員質疑市公車準點率 市府反駁混淆動態系統與服務評鑑

桃園電子報／ 桃園電子報

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民進黨市議員余信憲（左）質詢市公車準點率與黑名單廠商議題，市長張善政、交通局長張新福答詢。圖：曾增勳翻攝

桃園市議員余信憲今（7）日質詢時質疑市公車95%準點率公信力及黑名單廠商換公司再得標議題，市府交通局長張新福強調，市公車95%發車準點率，是台灣世曦工程顧問公司承攬維運的公車動態資訊系統每日統計，並非議員所指智晟公司承攬的公車評鑑案件產生，議員將「公車動態資訊系統」與「公車服務品質評鑑」兩項不同案混為一談，並非事實。

桃園市議會定期會進行「市長施政報告」，余信憲表示，桃園市府公布「公車準點率95%」與市民每天搭乘實際感受有落差，質疑數據評鑑公信力。他並質疑，過去曾遭政府列為採購黑名單的輿智科技退出後，後續智晟公司承接相關標案，2公司為同一計畫主持人，市府應清楚說明為何「黑名單廠商換公司再得標」。

張新福在質詢中答詢指出，市公車發車準點率統計開發系統商，與公車服務評鑑廠商「是兩碼事」，兩公司不同負責人，市府依工程會規定依法招標，議員卻將兩公司混為一談，「兩者承攬廠商、工作內容及資料來源完全不同」。

交通局表示，市公車發車準點率由台灣世曦工程顧問公司承攬維運開發，依每日各路線、各班次實際發車時間，與當日時刻表差異5分鐘以內班次，占當日所有發車班次比例計算，該公車動態資訊系統每日依公車實際發車資料與班次時刻表自動運算統計發布，並非人工調查或依照公車評鑑結果發布，目前全市公車發車準點率平均約95%。台灣世曦工程顧問公司為交通部所轄財團法人中華顧問工程司100%轉投資成立事業，該公司董事長為民進黨前立委鄭運鵬。

市公車服務品質評鑑案則是依政府採購法公開招標辦理的委託案，目前由智晟公司承攬，主要工作內容為辦理服務品質查核、乘客服務調查及營運品質評估，並未負責公車動態資訊系統建置、GPS資料蒐集或發車準點率計算。議員將公車評鑑案與公車95%發車準點率畫上等號，質疑準點率數據可信度，明顯與事實不符。

交通局表示，議員公開質疑之前，建議先向市府查證相關資料，釐清不同案件內容，避免將兩項毫無關聯的案件錯誤連結，造成社會大眾誤解。交通局將秉持公開透明原則，精進公車服務品質，提供市民更準時、更便利的公共運輸服務，若議員查證，該局也會提供所需資料。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃議員質疑市公車準點率 市府反駁混淆動態系統與服務評鑑

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