參選人政見 縣府回應：盤點竹北適合社宅基地

竹北受惠竹科發展與人口持續移入，近年人口突破廿二萬名，成為新竹縣人口最多、成長最快的行政區，也是全台年輕家庭與科技人才高度集中的城市。然而，伴隨產業發展而來的，卻是房價、租金持續攀升，以及交通壅塞、教育資源需求增加等問題，「竹北居大不易」已成為許多居民共同感受，也讓居住、交通、教育及公共建設，成為未來地方選舉的重要攻防焦點。

近年竹北房價、租金持續攀升，首購族與年輕家庭購屋、租屋壓力沉重；加上交通壅塞、學區需求增加，以及公共設施供給追不上人口成長速度，讓不少民眾感嘆，竹科雖擁有高薪就業機會，但衛星市鎮的竹北卻面臨「居大不易」的生活挑戰。

隨著居住正義議題升溫，社會住宅再度成為地方焦點。新竹縣政府回應，目前湖口、竹東、新豐等地社宅已陸續興建或規畫，並持續盤點竹北適宜基地。

竹北市民代表、竹縣議員參選人游雅婷表示，竹北不只有竹科族群，還有許多教師、公務員、服務業及基層勞工支撐城市運作，但房價快速攀升，若讓年輕教師難以負擔在竹北購屋，長期恐影響教育人才留任。

竹北市民代表參選人林瑞德近日迎來新生命，成為新手爸爸。他表示，竹北近十年房價已上漲二倍多，青年家庭正承受房貸與育兒雙重壓力，如何降低居住負擔是竹北重要課題。