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催生社宅 邱臣遠喊話下任新竹縣長給承諾

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣竹北市發展快速，但居住成本也跟著變高。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市發展快速，但居住成本也跟著變高。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市近年隨竹科迅速發展，居住成本也增加不少，高房價、高租金讓社會新鮮人及教職人員吃不消，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨向藍綠二黨縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方喊話「任內完成竹北社宅」；徐、鄭二人雖認同居住正義，但未給任何承諾。

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邱臣遠昨發起「竹北社宅在哪裡？下任縣長請作答」活動，指竹北是新竹科技廊帶核心，但公共建設及照顧資源追不上人口成長，高房價讓年輕雙薪家庭卻步，恐削弱竹北未來發展動能，有賴興辦社宅解套。然而，竹北東興圳社宅預定地至今仍卡在內政部都委會排審，地方實際完工的社宅數依舊抱蛋。

邱臣遠說，竹北不缺蓋社宅的土地，缺的是決心，盼國民黨縣長參選人徐欣瑩和民進黨縣長參選人鄭朝方承諾任內完成竹北首座社宅，並以社宅占全市家戶數百分之五為長期目標，落實居住正義。另外，社宅不只是提供居住空間，更應結合托育、長照與社福設施，減輕青壯世代照顧負擔，才能維持竹北的吸引力與發展。

徐欣瑩競選辦公室發言人徐維遠回應，守護居住正義、降低生活壓力是藍白二黨在竹北市乃至新竹縣的共同政策願景，期望未來竹縣與竹北市聯合治理模式緊密合作，在社宅基地、工程規畫、公共設施等妥善溝通，協助年輕家庭生活更安心安居。徐維遠也說，賴清德過去曾承諾興建十三萬戶社宅，近日被民間團體質疑跳票，呼籲中央政府負起責任，不要甩鍋地方。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮則說，居住正義是全台都必須面對的課題，務實盤點土地、積極結合中央資源推動多元居住政策，才能真正落實此議題。

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