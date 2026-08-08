期限將到…清大蓋醫院卡關 桃市催告收地

桃園市政府無償撥用七點二公頃土地給清華大學蓋醫院與教育研發園區，但種種因素導致七年無進展，市府七月九日限清大一個月內提出具體方案，否則將收回土地；桃市府昨致電催告後，預計下周啟動收回作業。清大昨回應，學校均依相關程序辦理，持續盤點醫療需求與資源配置。

桃園市政府二○一九年四月與清華大學簽立「醫療暨教育研發園區合作意向書」，無償撥用機場捷運Ａ１６站周邊土地，而清大與高雄醫學大學合作開發，但高醫大去年九月打退堂鼓，清大尋找新合作對象不順利，招商頻流標，致使全案卡關。

桃園市長張善政昨天赴市議會施政報告，民進黨議員游吾和質詢「大園醫療量能在哪邊」，指地方從二○一九年官學簽訂合作意向書引頸期盼到現在，結果一場空，「清大的新計畫看不到任何醫療量能」。張善政回應，清大醫療這條路走不下去了，「找不到人，找不到錢」。

桃園市政府指出，清大校長與副校長今年五月廿九日曾拜訪市府，當時市府已請校方提具體可行的開發方案，例如尋求財團、校友直接挹注經費興建醫院，或評估朝半導體、ＡＩ、科技科研領域發展。

清大六月卅日提送「清華科技園桃園基地」計畫構想，市府認為開發內容及時程不夠具體，七月九日發文要求清大一個月內回覆具體開發方式、內容及期程，若未回覆或方案仍不具體，將依「桃園市市有財產管理自治條例」及「桃園市市有不動產無償撥用予各級政府機關學校使用情形檢核要點」啟動土地收回程序。

市府表示，清大想將校地改成科學教育園區，但計畫沒有具體開發內容與期程，當時已要求補充；市府給的一個月期限將屆，教育局仍未收到清大的補正計畫，已致電校方關心進度，同時也重申市府立場與態度。