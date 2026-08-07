苗栗通霄沙雕節迎父親節放風箏 七夕接吻66秒喜抽黃金

今年通霄沙雕藝術節自上月初揭開序幕後，苗栗縣政府推出一系列精彩活動，明日將舉辦「爸氣高飛・幸福啟航」活動迎接父親節，接著8月16日七夕情人節前夕，也有「愛在此刻×情人の吻－66秒浪漫挑戰」，邀夫妻、情侶報名，現場並有機會抽1錢黃金等好禮。

縣府文化觀光局表示，「爸氣高飛・幸福啟航」活動，安排白沙屯媽祖、海洋生物、企鵝、小瓢蟲等大型特色風箏展演，並推出限量100份風箏彩繪DIY，邀請親子共同彩繪專屬風箏，在海風與藍天下共度溫馨歡樂的父親節。

8月16日七夕情人節前夕，將推出暑假壓軸活動「愛在此刻×情人の吻－66秒浪漫挑戰」，邀請66對情侶在白沙、夕陽與海浪的見證下完成66秒浪漫挑戰。完成挑戰即可獲得金莎巧克力乙盒，並可參加抽獎，有機會把1錢黃金、溫泉飯店雙人住宿券、牛排套餐券等豐富好禮帶回家。活動即日起開放報名，限額66對，額滿為止，詳情請至「2026通霄沙雕藝術節」臉書粉絲專頁查詢。

此次，2026通霄沙雕藝術節以「來自白沙的祝福」為主題，邀集國內外沙雕藝術家共同創作29座沙雕作品，融合通霄濱海景觀與在地文化特色，打造兼具藝術、美學與觀光魅力的沙雕展區。展覽自至9月6日止，每日上午9點至晚間9點免費開放參觀。