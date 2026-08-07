清大桃園校地不保？醫院蓋不成 提科技園區計畫又被市府打槍

桃園市政府無償撥用7.2公頃土地給國立清華大學蓋醫院與教育研發園區，但清大合作對象打退堂鼓，新提計畫又不具體，至今7年無果。市府7月9日要求清大一個月內補正資料，否則要收回土地，因目前仍無下文，今天再次致電催告，預計下周展開相關作業。

桃園市政府指出，清大校長與副校長曾於今年5月29日拜訪市府，當時市府已請校方提具體開發且可行方案，如尋求財團或校友出資直接挹注經費興建醫院，或評估在半導體、AI、科技科研領域提出新開發方案。

清大6月30日提送「清華科技園桃園基地」計畫構想，但市府認為開發內容及時程仍不夠具體，7月9日發文清大一個月內回覆具體開發方式、內容及期程，若無回覆或回覆方案仍不具體，將依「桃園市市有財產管理自治條例」及「桃園市市有不動產無償撥用予各級政府機關學校使用情形檢核要點」啟動土地收回程序。

桃園市長張善政今天赴市議會施政報告，民進黨議員游吾和質詢「大園醫療量能在哪邊」，指地方從2019年官學簽訂合作意向書引頸期盼到現在，結果換來一場空，「清大的新計畫看不到任何醫療量能」；張善政回應，清大醫療這條路走不下去了，「他找不到人，找不到錢」。

市府表示，清大6月30日提出「清華科技園桃園基地」計畫，想設置科學教育園區，但計畫停留在初步規劃，沒有具體開發內容與時程，所以要求清大補充。考量1個月期限將屆，因尚未接獲補正計畫，教育局已致電該校關心進度，並重申市府的態度與立場。