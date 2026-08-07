強化阻詐防線！ 苗栗推QR Code警銀聯防通報方式

強化阻詐防線！為強化打擊詐欺犯罪成效，提升金融機構與警方聯防效率，苗栗縣政府數位研考處與警察局合作建立阻詐機制，透過QR Code快速通報方式，讓銀行行員與警方即時聯繫管道，協助降低民眾財產損失。

警察局表示，詐騙集團常利用人頭帳戶及車手提領贓款，並透過臨櫃提款、ATM操作等方式將不法所得轉移。金融機構第一線行員若發現民眾提款情形異常，或察覺疑似遭受詐騙、有人代為提領款項等可疑狀況，可透過QR Code快速通報警方，員警接獲通知後立即到場關懷提問、查證案情，協助民眾避免受害。

苗警近日前往各金融機構宣導推廣，透過警銀雙方緊密合作，強化第一線辨識能力，形成「銀行攔阻、警方查緝、民眾安心」的阻詐防線。

警方呼籲，民眾如接獲陌生電話或網路訊息，要求操作網銀、提供帳戶資料、代為提款或轉帳，務必提高警覺，謹記「不聽、不信、不轉帳」，若有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防堵詐欺犯罪。