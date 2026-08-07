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竹北東海無水可用、芎林爆管漏水 鄭朝方會勘促汰換管線

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
芎林鄉石潭村富林路一段近期接連發生供水管線破裂漏水問題，鄭朝方強調應加快推動老舊管線汰換，守護鄉親用水安全。圖／鄭朝方團隊提供
芎林鄉石潭村富林路一段近期接連發生供水管線破裂漏水問題，鄭朝方強調應加快推動老舊管線汰換，守護鄉親用水安全。圖／鄭朝方團隊提供

隨著新竹縣長選戰升溫，民進黨縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天首度以縣長參選人身分發布新聞稿，將觸角延伸至非執政轄區的芎林鄉，關注石潭村富林路一段近期接連發生供水管線破裂漏水問題。鄭朝方今天前往現場會勘，與台灣自來水公司、立委范雲辦公室、芎林鄉長黃正彪及石潭村長羅傳仙等人了解現況，要求儘速找出漏水原因，加快推動老舊管線汰換，守護鄉親用水安全。

鄭朝方表示，此次會勘源自石潭村長羅傳仙反映地方短期內接連爆管，他接獲陳情後立即協調相關單位，「搶修只能解決一時，真正重要的是找出原因、從源頭改善。」

台水公司現場說明，初步研判橋梁附掛鋼管因長年受到水氣侵蝕及洪水沖刷，造成鏽蝕老化及滲漏，並承諾今年底前積極爭取經費，完成整體評估與規畫，研議推動管線汰換工程。

鄭朝方指出，竹北與芎林本來就是緊密相連的共同生活圈，許多居民每天跨區通勤、就學、就業，「行政區域有界線，但人民的生活沒有界線。民眾遇到困難，不應該先問是哪一個行政區，而是先想辦法把問題解決。」

鄭朝方表示，竹北也有類似經驗。東海里東海二街、東海三街數十戶居民多年無法裝設自來水，雖非市公所法定權責，市公所仍主動協調台水，目前已完成規畫並協助住戶提出申請，正向經濟部水利署爭取補助。

此外，竹北市免費市民公車60、61路也曾透過竹北、芎林跨區協調，增設「竹北綠獅站」，服務芎林居民。鄭朝方強調，「共同生活圈不是一句口號，而是遇到問題時，共同解決。」未來無論交通、供水或公共建設，都應打破行政區域本位，以居民真正的生活需求作為治理出發點。

針對石潭村後續改善，鄭朝方感謝范雲委員辦公室到場協助，並將請立法院經濟委員會召委邱志偉及范雲立委持續協助向經濟部、台水追蹤，加速經費爭取及管線改善，讓鄉親早日擁有穩定、安全的用水環境。

石潭村富林路一段近期接連發生供水管線破裂漏水問題，民進黨縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天前往現場會勘。圖／鄭朝方團隊提供
石潭村富林路一段近期接連發生供水管線破裂漏水問題，民進黨縣長參選人、竹北市長鄭朝方今天前往現場會勘。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方 漏水

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