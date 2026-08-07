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甲醛米粉流入校園？竹市爆誘導式民調爭議 藍營批假民調真造謠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨團今天召開記者會，針對近日新竹市接連出現的電話民調提出質疑。記者黃羿馨／攝影
國民黨團今天召開記者會，針對近日新竹市接連出現的電話民調提出質疑。記者黃羿馨／攝影

新竹市近日出現疑似「假民調、真造謠」電話引發爭議。新竹市議會國民黨團今指出，對方先以「甲醛米粉已流入校園」等不實訊息及負面內容鋪陳，再詢問政治支持意向，質疑是假借民調名義政治宣傳，呼籲民眾若接獲類似電話，應拒絕作答、錄音蒐證。

國民黨團今天召開記者會，針對近日新竹市接連出現的電話民調提出質疑。黨團總召陳慶齡表示，近日有不同民調公司在短時間內致電民眾，卻不是直接詢問支持意向，而是先以大量特定負面內容作為提問前提，使受訪民眾感到不適，也對民調的公正性產生疑慮。

陳慶齡指出，據民眾反映，部分問卷甚至提及「甲醛米粉已流入校園」等內容，再接續詢問政治支持度，若相關敘述未經平衡呈現，甚至涉及錯誤資訊，不僅可能誤導民眾認知，也讓民調結果失去客觀性，損害民調原有公信力。

他強調，真正的民意調查應以客觀、中立方式了解社會意見，而非透過設計式問卷影響受訪者判斷。民主社會應公平競爭，候選人應比政策、比能力、比政績，而不是透過誘導式問卷左右民眾思考，因此呼籲各政黨及候選人共同拒絕誘導式民調，讓民調回歸專業與中立。

市議員黃美慧表示，政府近年持續宣導全民防詐，提醒民眾提高警覺，不要輕信陌生來電及假訊息；若有人利用電話民調包裝特定政治訊息，以話術或引導方式影響民眾判斷，將使民眾更難分辨哪些是真正的民調、哪些可能涉及政治操弄。她強調，「政治可以競爭，但不能欺騙；選舉可以攻防，但不能操弄」，市民需要的是誠信與政策，而非話術與套路。

市議員吳旭豐也表示，選舉應是政策與能力的競爭，而非抹黑、攻擊、帶風向及操作民調。如果選舉只剩政治攻防，人民真正關心的教育、交通、青年就業及長者照顧等議題，都可能被忽略。他呼籲各候選人回歸提出願景、解決問題及服務人民的初衷，把資源投入政策競爭，而非製造對立。

國民黨團呼籲，若民眾接獲內容異常、涉及誘導或疑似散布不實訊息的電話，可拒絕回答，並保留錄音及相關資訊，向警察局或市府政風處檢舉，共同維護公平、公正的選舉環境。

市議員陳慶齡指出，據民眾反映，部分問卷甚至提及「甲醛米粉已流入校園」等內容，再接續詢問政治支持度，若相關敘述未經平衡呈現，甚至涉及錯誤資訊，不僅可能誤導民眾認知，也讓民調結果失去客觀性。記者黃羿馨／攝影
市議員陳慶齡指出，據民眾反映，部分問卷甚至提及「甲醛米粉已流入校園」等內容，再接續詢問政治支持度，若相關敘述未經平衡呈現，甚至涉及錯誤資訊，不僅可能誤導民眾認知，也讓民調結果失去客觀性。記者黃羿馨／攝影

市議員黃美慧表示，政府近年持續宣導全民防詐，提醒民眾提高警覺，不要輕信陌生來電及假訊息。記者黃羿馨／攝影
市議員黃美慧表示，政府近年持續宣導全民防詐，提醒民眾提高警覺，不要輕信陌生來電及假訊息。記者黃羿馨／攝影

市議員吳旭豐也表示，選舉應是政策與能力的競爭，而非抹黑、攻擊、帶風向及操作民調。記者黃羿馨／攝影
市議員吳旭豐也表示，選舉應是政策與能力的競爭，而非抹黑、攻擊、帶風向及操作民調。記者黃羿馨／攝影

藍營 校園 民調 2026九合一選舉

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