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颱風「白海豚」影響 桃園永安漁港星繽樂8月8日場次延期一周

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
因應颱風「白海豚」外圍環流影響，考量港區天候及活動辦理條件，「2026永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」第二場「熱血原力逐浪夜」將延期至8月15日。圖／桃園市農業局提供
因應颱風「白海豚」外圍環流影響，考量港區天候及活動辦理條件，「2026永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」第二場「熱血原力逐浪夜」將延期至8月15日。圖／桃園市農業局提供

因應颱風「白海豚」外圍環流影響，考量港區天候及活動辦理條件，「2026永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」第二場「熱血原力逐浪夜」將延期至8月15日，演出卡司也同步調整，由實力派台語金曲歌后曾心梅接棒，攜手人氣歌手陳孟賢、游兆棋及樂團ADOGA阿逗仔等接力演出。

此外，目前正值「2026桃園蓮花季」活動期間，農業局也已完成園區各項防颱整備措施，包括拆除主舞台及接龍帳帆布、加強園區裝置藝術及各項設施固定作業，農會假日市集本週暫停辦理；原訂本週六、日登場的原住民族表演活動也將順延一週舉行。

中壢區漁會表示，延期後的「熱血原力逐浪夜」將於8月15日登場，活動開演前由DJ LØBO暖場，曾心梅、陳孟賢、游兆棋及ADOGA阿逗仔將輪番登台，帶來精彩演出。活動當天下午6時30分並限量發放100張摸彩券，歡迎民眾欣賞演唱會之餘，品嚐永安漁港新鮮漁產及在地特色美食。

桃園市農業局長陳冠義表示，因應颱風來襲，市府持續透過各區公所、農漁會及產銷班協助農友防颱，並完成漁港各項整備工作，通知漁船進港避風、加強繫固，全力守護農漁民生命財產安全。同時提醒養殖漁友提前完成海面養殖設施及陸上魚塭防颱、防汛整備，密切留意水質、長浪、強風及海象變化。

農業局表示，市府將持續視天候狀況滾動調整各項活動，兼顧民眾安全與活動品質，並邀請民眾待天候穩定後走訪永安漁港及觀音蓮花園休閒農業區，感受桃園夏日海岸與農村旅遊魅力。

桃園 白海豚颱風

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