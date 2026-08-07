桃園首座籃足球共用球場，市長張善政等人主持啟用。圖：曾增勳攝

剛落幕的世界盃足球賽吸引全球目光，桃園市府體育局斥資740萬元打造首座青埔運動公園附屬足球、籃球共用球場，市長張善政今（6）日下午偕同議長邱奕勝主持啟用儀式。張善政表示，市府投入740萬元，將2個籃球場合併改建為1座5人制足球場及籃球共用球場，提供足球、籃球隊訓練使用，提升球技。

桃園首座籃足球共用球場啟用，會稽國中小球員表演足球運球舞氣氛融洽。圖：曾增勳攝

位於中壢區青埔運動公園旁的足球、籃球共用球場，市府體育局將2個老舊籃球場拆除後整合改建。體育局長許彥輝表示，原先的籃球場設施老舊，因此向中央爭取440多萬元補助，加上市府配合款，總經費740萬元，以共融概念打造這座足、籃球共用球場，讓同一場地可供多支足球、籃球隊訓練及使用，希望民眾多加利用。

桃園首座籃足球共用球場啟用，由2個籃球場合併改造，變身5人制足球及籃球場共用。圖：曾增勳攝

這座足、籃球共用球場啟用儀式，由會稽國小、會稽國中足球隊員帶來足球運球表演。張善政看到現場小球員熟練展現基本動作，詢問說：「小朋友，足球好不好玩？要不要來這邊練球、比賽？」小球員異口同聲回答「要」，現場氣氛融洽。

張善政表示，台灣、桃園都一樣，籃球場很多，足球場相對較少，因為足球需要較大的場地，市府設法將2個籃球場整合成1座5人制足球場，提供球員練球、比賽。這項構想來自地方民意建議，市府投入經費打造足、籃球共用球場，相信未來一定會受到歡迎，啟用後也期待鄉親及球員多加運用。

邱奕勝表示，一座球場兼具足球、籃球2種使用方式，非常適合大朋友、小朋友，也代表桃園市政府不像以往施政方式較為僵化，而是更具彈性，民眾及大小朋友需要什麼，市府聽見大家的聲音就積極回應，「這就是進步」。

桃園市體育總會理事長葉俊毅表示，桃園原本較欠缺足球場地，如今市府就像變魔術般打造出新的足球訓練空間，感謝市府建置優質運動環境，讓足球選手能安心、安全地訓練，享受踢球樂趣。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園青埔首座足籃共用球場啟用 張善政：740萬元打造訓練新基地