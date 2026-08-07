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「WOW大風吹」觀看數下滑遭檢討 竹市勞青處增5平台拚曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市成立青年發展中心擴大量能，但新竹市審計室發現，推出的直播節目收看數下滑。圖／取自新竹市青年發展中心YouTube
新竹市成立青年發展中心擴大量能，但新竹市審計室發現，推出的直播節目收看數下滑。圖／取自新竹市青年發展中心YouTube

新竹市成立青年發展中心擴大量能，但新竹市審計室發現，推出的直播節目收看數下滑、青年事務委員會資訊公開不足，培力活動也不理想。勞青處表示，已新增5個Podcast平台、擴充會議資訊公開內容，青年委員今年培力活動出席率也較往年提升，將持續精進改善。

審計室指出，新竹市政府為強化青年政策推動，2024年9月將勞工處更名為勞工及青年處，並於2025年1月成立青年發展中心，統籌青年發展政策，辦理青年培育、就業計畫，並成立青年事務委員會，提供青年參與公共事務及政策建言平台。

不過，審計室查核發現，青年發展中心今年推出青年創新直播Podcast節目「WOW大風吹」，共製作16集，以青年就業、創業、文化等議題為主軸，並同步於YouTube、Apple Podcast及SoundOn等平台播出，但YouTube影片觀看次數及直播收看人數均呈現下滑，建議市府研擬更多元宣傳策略，強化社群互動，提升節目觸及率。

此外，青年事務委員會網站目前僅公開委員會大會提案及會議紀錄，工作小組討論內容及提案未完整揭露，審計室認為資訊公開仍有不足，建議擴大公開範圍，提升決策透明度。

審計室也指出，市府113年度辦理公共議題走讀、市政參訪、公民培力工作坊、公共參與研習營及跨縣市交流等活動，但青年委員參與情形未盡理想，甚至有部分委員未曾參與培力活動，建議檢討活動規畫及執行方式，提高活動吸引力及互動性，提升青年參與意願。

新竹市勞工及青年處表示，今年已新增5個Podcast收聽平台，未來將訂定頻道觀看人數目標，透過短影音、社群互動及多元宣傳，提高節目曝光與青年參與。

針對資訊公開部分，勞青處表示，已新增提案說明、具體建議、工作小組及委員會大會會議日期、局處回應、意見交流、決議及列管情形等內容，並持續研議擴大公開範圍，提升決策透明度。

至於青年委員參與培力活動，勞青處表示，今年公共議題走讀、公民培力工作坊及跨縣市交流等活動，青年委員出席率已較往年提升，未來將把出席率納入活動規畫依據，持續優化活動內容，提升青年參與公共事務及公民素養。

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