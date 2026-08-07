防失火 桃市納管廢鋰電池奏效

廢鋰電池恐致火災風險，桃園市政府率全國之先將廢鋰電池回收業納入高風險場所管理，並要求業者落實分區存放、放電處理等防災措施。據統計，桃園市今年上半年工廠及倉庫火災降至廿三件，創近十年新低，市府表示，將持續檢討高風險場所管理及稽查機制，提升安全。

桃園市環保局指出，環境部預估，隨電動運具逐年普及，二○三一年全國廢電池回收量將達一點二萬噸。桃市府為此修正桃園市火災預防自治條例，將「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列第二批高風險場所強制納管，管理範圍延伸至廢電池回收業，盼從源頭降低火災發生風險。

市府海岸及資源循環工程處處長林立昌說，在副市長蘇俊賓主導修法及定期召開專案會議下，由跨局處小組系統性盤點潛在風險，並嚴格控管資源回收場內可燃物堆置總量。統計顯示，桃園工廠及倉庫火災從二○二四年一至六月卅七件，降至今年同期廿三件，減幅三成七，管理發揮成效。

林立昌指出，桃園市火災預防自治條例去年十二月九日修正公布施行後，目前有八十四家業者完成防災資料提報。截至今年六月底，市府針對列管的二二一家業者已辦理一七六次查核，並要求設置「鋰電池貯存區」，不得與紙類、塑膠等一般可燃回收物混合堆置，以降低鋰電池起火風險。

桃園市海資處除了要求業者設置專區外，也鼓勵將回收鋰電池放置於專用放電水桶，以浸泡方式降低殘餘電量及短路風險，作業場所則須配置監控設備、消防栓、蓄水池及滅火設備等。若業者不配合或妨礙稽查，限期未完成改善將依自治條例處罰，最高罰十萬元，惡性未改的違建將優先拆除。