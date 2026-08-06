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桃園青創博覽會創新能量再升級 生醫論壇、國際競賽接力登場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園青創博覽會、生醫新創媒合博覽會現場包括新創千里馬創業競賽、新創群星競賽。圖／青年局提供
桃園青創博覽會、生醫新創媒合博覽會現場包括新創千里馬創業競賽、新創群星競賽。圖／青年局提供

桃園青創博覽會、生醫新創媒合博覽會今日於會展中心登場，現場包括新創千里馬創業競賽、新創群星競賽、BIO DAY創新生醫技術論壇、台泰雙邊論壇及台日商務媒合等多元活動，兩場新創競賽總獎金87萬元，「新創千里馬」更吸引近300組團隊報名，首度增設國際組邀集美、泰等8國參加，展現桃園串聯競賽、展示、國際交流與產業媒合的創新平台實力。

市政府副秘書長金志聿出席新創千里馬創業競賽（中大主辦）表示，今年競賽首度與桃園青創博覽會串聯辦理，讓青年團隊不只在舞台上展現創意，更能直接接觸創投、產業專家及市場驗證資源。透過競賽評選、成果展示與商務媒合，協助具潛力團隊將創新構想轉化為產品與服務，進一步拓展國內外市場。

生醫創新交流方面，展會同步舉辦工研院BIO DAY創新生醫技術論壇，及中央大學與泰國瑪希敦大學共同辦理的「NCU–Mahidol Joint Forum 2026」。BIO DAY聚焦AI智慧醫療、高階醫材、精準檢測與智慧診斷、細胞與胞外體治療、生物工程及特殊製劑與老藥新用等六大領域，串聯研發、臨床、法規、製造及市場資源；台泰論壇則以生醫創新、轉譯醫學、AI智慧醫療及創新創業為核心，匯集學術、臨床與產業夥伴交流。透過兩場論壇的跨域及跨國對話，進一步深化產、學、研、醫合作，加速生醫成果從實驗室走向臨床與市場，並拓展台泰醫療科技及新創合作契機。

青年事務局長侯佳齡表示，今年博覽會特別強化國際鏈結，其中桃園與日本神戶的交流合作更是展會一大亮點，延續今年4月市政府赴日簽署合作意向書的成果，神戶市政府與指標性新創基地Anchor Kobe此次特別率領4家新創及企業，共7個單位來台參展，並透過「Cool Taoyuan × Kobe」促成台日10家新創、企業及創投精準媒合。其中，桃園天際線加速器輔導團隊「智穎智能」更宣布已取得國際指標企業合作，雙方將於今年12月共同參與日本大型塑膠射出展，展現桃園新創從國際交流、技術對接到市場落地的具體成果，也證明桃園深科技團隊具備進軍國際供應鏈的競爭實力。

此外，備受矚目的「新創群星競賽」今日完成最終決選，智慧製造組由摩絡人工智慧公司獲獎，綠色科技組由在一起永續科技公司勝出、智慧醫療組由特司光學公司奪冠，三組優勝團隊除獲頒獎金，後續也將獲得國際加速器輔導、商業媒合及媒體曝光等資源支持，協助鏈結海外市場、投資人與產業夥伴，加速技術商品化與市場拓展。

桃市府副秘書長金志聿出席新創千里馬創業競賽時表示，青年團隊不只在舞台上展現創意，更能直接接觸創投、產業專家及市場驗證資源。圖／青年局提供
桃市府副秘書長金志聿出席新創千里馬創業競賽時表示，青年團隊不只在舞台上展現創意，更能直接接觸創投、產業專家及市場驗證資源。圖／青年局提供

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