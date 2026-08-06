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2026桃園設計獎頒獎 張善政：打造青年創意發光舞台

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
現場還安排「設計上場－當創意遇見真實世界」主題講座。記者鄭國樑／攝影
現場還安排「設計上場－當創意遇見真實世界」主題講座。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午前往中壢區，出席2026年桃園設計獎主題對談暨頒獎典禮，並表示今年是桃園設計能量全面展現的一年，桃園設計獎之外，台灣設計展與桃園地景藝術節等重要盛事接連登場，市府各局處攜手合作，以多元方式為青年設計人才打造發揮創意的舞台，期盼青年持續投入創作，讓更多人看見桃園設計的能量。

張善政指出，今年桃園有三項設計亮點。本屆桃園設計獎由環保局海岸及資源循環工程處擔任命題單位，希望透過設計思維，將海洋廢棄物轉化為兼具美感與實用性的藝術品；臺灣設計展也將在桃園舉辦，為設計人才提供難得的舞臺；此外，2026桃園地景藝術節刻正於竹圍漁港至永安漁港之間的海岸線展出，今年首度改為兩年舉辦一次，讓藝術家有充裕的創作時間，打造具深度與品質的作品。

青年局表示，今年桃園設計獎吸引1248件作品參賽，涵蓋平面設計、產品與工業設計、動漫桃園及數位多媒體設計，評選後232件入圍決選。市府邀集視覺傳達、品牌設計、產品設計、藝術創作及產業實務等領域共30位專家擔任評審，以多元視角選出兼具創新、美感與實踐價值的年度優秀作品。

青年局長侯佳齡指出，除頒獎典禮，現場還安排「設計上場－當創意遇見真實世界」主題講座，邀請YAGA.studio創辦人張雅惠，及思辨設計（Speculative Design）學者宮保睿分享設計如何從發想走向市場實踐，深入探討設計與品牌、產業、科技及生活間的連結。桃園設計獎不僅提供創作者展現實力的舞台，也肩負串聯「2026臺灣設計展」的重要角色，持續整合資源、深化產學合作與國際交流，提升桃園設計品牌的影響力。詳細資訊及得獎名單請至2026桃園設計獎官網查詢。

張善政一一頒獎給每位得獎者。記者鄭國樑／攝影
張善政一一頒獎給每位得獎者。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政出席2026年桃園設計獎主題頒獎典禮，並與得獎者合影。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政出席2026年桃園設計獎主題頒獎典禮，並與得獎者合影。記者鄭國樑／攝影

張善政 舞台 桃園

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