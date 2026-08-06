關聖帝君誕辰 桃園副市長蘇俊賓挑戰神將腳 扛40公斤關平將軍大仙尪

桃園市年度盛事「大溪大禧」熱鬧展開，今日關聖帝君1867年聖誕，大溪普濟堂及各社頭，協會遶境祈福，副市長蘇俊賓一早即赴普濟堂祝壽祈福，中午再回大溪，與在地社頭扛神將遶境，也是第三度以實際行動參與，見證地方情感與歷史意義的年度盛典。

大溪各社頭有獨特歷史、藝陣及大仙尪仔文化，這兩天的慶典精彩呈現在地特有的組織與民俗藝術傳統，今日下午雖然天氣高溫炎熱，各社頭仍集結準備入街遶境。

蘇俊賓第三年隨著嘉天宮同義堂總幹事張書武一行人，扛起千順將軍神將踩街至各壇參拜，他今年更首次挑戰重達40多公斤的關平將軍神將，邁著傳統步伐行大溪「屈禮」。蘇俊賓表示，有了前兩次的實戰經驗，今年扛起神將已經不再吃力，很快就能上手，嘉天宮的夥伴們也紛紛豎起大拇指說蘇俊賓真的「出師」了

蘇俊賓表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典擁有逾百年歷史，是桃園首登錄的市定民俗，大溪老街更因深厚的產業、信仰及社頭文化，保存許多原汁原味的傳統民俗。今年7月關聖帝君也首度走進樂天桃園棒球場，讓傳統信仰以更多元方式融入城市生活，持續擴大「大溪六二四」的文化影響力。

蘇俊賓說明，市府正爭取將「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」登錄為國定重要民俗，盼讓全台看見普濟堂及32個社頭長年保存關聖帝君信仰、民俗技藝的用心與努力，見證大溪百年民俗文化的傳承成果。隨後他也隨著大溪同人社的神轎組一同扶關聖帝君神轎進行踩街遶境

蘇俊賓強調，大溪大禧已經是桃園獨特的信仰記憶與傳統藝術展現，市府將持續推動文化資產的保存與永續傳承，不只是慶典的重現，更成為代代相傳，彰顯大溪深厚信仰底蘊的文化魅力。

蘇俊賓第三年隨著嘉天宮遶境，大家出發前先合影。圖／新聞處提供

蘇俊賓一早到大溪普濟堂參拜，結束後趕赴其他行程，中午再回大溪參加遶境。圖／新聞處提供