快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

中央補助1.58億 桃園平鎮金陵路替代道路開工

中央社／ 桃園6日電

桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」今天開工，中央補助其中新台幣1.58億工程費，預計民國117年完工，屆時將有效分流金陵路車流，提升往返台66快速道路通行效率。

桃園市長張善政上午出席典禮時表示，平東路及金陵路五、六段是平鎮地區銜接台66快速道路的重點路段，近年來隨人口成長、都市發展日益壅塞；市府自107年啟動評估，歷經多年土地取得及工程規劃，今天終於正式動工。

張善政指出，本案總經費約5億元，其中土地取得費約2.2億元，工程經費由內政部國土管理署補助約1.58億元，其餘由市府自籌支應；市府已在去年底完成最具挑戰性的土地取得工作，並陸續完成規劃設計、工程發包及開工程序，工程預定117年4月完工。

內政部政務次長董建宏致詞表示，桃園的城市發展迅速，近年來也有各項重大建設持續推進，面對未來產業進駐及都市發展需求，內政部將持續協助桃園辦理都市計畫及公共建設。

桃園市政府新建工程處表示，工程起點位於平東路一段與廟前路口，終點銜接台66快速道路與快速路一段986巷口；工程內容包括新建道路、人行道、排水設施、綠帶植栽、交通安全設施及路燈，跨越新街溪箱涵及石門大圳橋梁等。

桃園 平鎮 替代道路

延伸閱讀

響應張善政15分鐘生活圈構想 民眾黨桃園隊倡交通罰鍰專款專用

土城柑城橋、中山路打通與否？新北交通局：勢在必行

嘉北國小地下停車場啟用 首創得來速車道智慧車位紓解商圈停車

快儲水！桃園5區10日停水11小時 近10萬戶受影響

相關新聞

桃捷綠線周邊多處曾積淹水 水務局：持續列管改善

桃市府在捷運綠線規畫車站周邊排水改善工程，不過審計處發現，捷運車站800公尺服務範圍內有46處積淹水紀錄，另有10處雨水下水道工程與捷運路線建設範圍衝突，恐影響未來車站營運及民眾通行。市府表示，目前已有35處積淹水點完成改善，其餘持續列管追蹤，工程衝突部分也將依個案推動改善措施。

關聖帝君誕辰 桃園副市長蘇俊賓挑戰神將腳 扛40公斤關平將軍大仙尪

桃園市年度盛事「大溪大禧」熱鬧展開，今日關聖帝君1867年聖誕，大溪普濟堂及各社頭，協會遶境祈福，副市長蘇俊賓一早即赴普濟堂祝壽祈福，中午再回大溪，與在地社頭扛神將遶境，也是第三度以實際行動參與，見證地方情感與歷史意義的年度盛典。

桃園大溪普濟堂關聖帝君1867周年聖誕 張善政、蘇俊賓祈願順遂平安

桃園市長張善政、副市長蘇俊賓昨晚、今天上午參加大溪普濟堂關聖帝君1867周年聖誕遶境等慶典，張善政表示，每年農曆六月二十四日關聖帝君聖誕，是大溪地方重要盛事像「第二個過年」，30多個社頭遶境，不僅傳承百年傳統，也展現豐富創意與地方活力。現場信眾踴躍參與令人感動，祈求關聖帝君持續庇佑桃園市政順利、市民平安健康，也邀請大家親自走訪大溪，感受在地深厚的信仰文化與慶典魅力。

影／有52個娃的父親 鍾東錦開心接受孩子們父親節的祝福

父親節快到了，苗栗縣私立幼安教養院院長林勤妹上午與院生、早療兒童及家長一起到縣府提前祝福「縣長爸爸」鍾東錦父親節快樂，也祝福全天下的父親都快樂，場面溫馨。幼安在苗栗市籌建的「老憨兒家園」預計10月間啟用，讓已邁入老年的院生能有安穩的照顧及居所。

偏鄉長者換照難 竹縣議員張益生下周提案籲研議友善方案

新竹縣議員張益生關注偏鄉高齡駕駛換照問題，他表示，五峰等偏鄉地區不少長者因子女長年在外工作，生活交通多仰賴自駕，若依規定需進行體檢、換照等，往往必須專程下山辦理，增加不少負擔。

老屋健檢耐震初評補助申請爆量 苗栗縣政府加碼100戶補助

中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫助攻，苗栗縣過去乏人問津的老屋健檢耐震初步評估補助，開外掛爆量，今年額度30件早早已滿額，還有向隅者，縣府宣布耐震初評補助，再加碼100戶，即日起受理申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。