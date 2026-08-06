中央補助1.58億 桃園平鎮金陵路替代道路開工

桃園市「平鎮區金陵路五、六段替代道路新闢工程」今天開工，中央補助其中新台幣1.58億工程費，預計民國117年完工，屆時將有效分流金陵路車流，提升往返台66快速道路通行效率。

桃園市長張善政上午出席典禮時表示，平東路及金陵路五、六段是平鎮地區銜接台66快速道路的重點路段，近年來隨人口成長、都市發展日益壅塞；市府自107年啟動評估，歷經多年土地取得及工程規劃，今天終於正式動工。

張善政指出，本案總經費約5億元，其中土地取得費約2.2億元，工程經費由內政部國土管理署補助約1.58億元，其餘由市府自籌支應；市府已在去年底完成最具挑戰性的土地取得工作，並陸續完成規劃設計、工程發包及開工程序，工程預定117年4月完工。

內政部政務次長董建宏致詞表示，桃園的城市發展迅速，近年來也有各項重大建設持續推進，面對未來產業進駐及都市發展需求，內政部將持續協助桃園辦理都市計畫及公共建設。

桃園市政府新建工程處表示，工程起點位於平東路一段與廟前路口，終點銜接台66快速道路與快速路一段986巷口；工程內容包括新建道路、人行道、排水設施、綠帶植栽、交通安全設施及路燈，跨越新街溪箱涵及石門大圳橋梁等。