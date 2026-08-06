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桃捷綠線周邊多處曾積淹水 水務局：持續列管改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府在捷運綠線規畫車站周邊排水改善工程，不過審計處發現，捷運車站800公尺服務範圍內仍有46處積淹水紀錄，另有10處雨水下水道工程與捷運路線建設範圍衝突。市府表示，已有35處積淹水點完成改善，其餘持續列管追蹤。聯合報系資料照
桃市府在捷運綠線規畫車站周邊排水改善工程，不過審計處發現，捷運車站800公尺服務範圍內仍有46處積淹水紀錄，另有10處雨水下水道工程與捷運路線建設範圍衝突。市府表示，已有35處積淹水點完成改善，其餘持續列管追蹤。聯合報系資料照

桃市府在捷運綠線規畫車站周邊排水改善工程，不過審計處發現，捷運車站800公尺服務範圍內有46處積淹水紀錄，另有10處雨水下水道工程與捷運路線建設範圍衝突，恐影響未來車站營運及民眾通行。市府表示，目前已有35處積淹水點完成改善，其餘持續列管追蹤，工程衝突部分也將依個案推動改善措施。

市府為避免颱風及豪雨造成捷運車站淹水，除提高車站主體防洪設計標準及設置防洪閘門等設施，也同步規畫周邊雨水下水道及河川治理等治水工程，希望降低捷運營運受淹水影響的風險。

不過，審計處表示，截至去年，捷運車站800公尺服務範圍內有46處積淹水紀錄，恐影響車站營運安全及民眾通行；此外，水務局規畫的雨水下水道工程與捷運路線建設範圍共有10處衝突，部分工程受禁限建及捷運施工限制影響，恐延宕排水工程進度，增加沿線淹水風險。

另G03站周邊排水改善須透過增設雨水下水道及皮寮溪治理工程，將部分雨水導排至皮寮溪，但目前皮寮溪治理工程仍處前期規畫階段，若未能如期完成，恐影響排洪能力。

水務局回應，46處積淹水點中已有35處完成原因釐清及改善，其餘11處已列入管制名單持續追蹤，並由捷工局及桃園捷運公司配合辦理防洪規畫及防汛演練。

水務局指出，審計處提及的10處工程經全面檢討後，有6處並無禁限建問題，可依原規畫施工，其中3處將委託捷工局代辦，另有1處已完成施作，不影響後續工程推動。

水務局表示，皮寮溪治理工程預計明年向中央爭取經費，在治理工程完成前，將先透過抽水機及「動力排水加重力排水」方式提升排洪能力，同時持續推動雨水下水道及河川治理工程，降低捷運沿線積淹水風險。

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