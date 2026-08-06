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桃園大溪普濟堂關聖帝君1867周年聖誕 張善政、蘇俊賓祈願順遂平安

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓（左2）一早到普濟堂參加遶境。圖／新聞處提供
蘇俊賓（左2）一早到普濟堂參加遶境。圖／新聞處提供

桃園市長張善政、副市長蘇俊賓昨晚、今天上午參加大溪普濟堂關聖帝君1867周年聖誕遶境等慶典，張善政表示，每年農曆六月二十四日關聖帝君聖誕，是大溪地方重要盛事像「第二個過年」，30多個社頭遶境，不僅傳承百年傳統，也展現豐富創意與地方活力。現場信眾踴躍參與令人感動，祈求關聖帝君持續庇佑桃園市政順利、市民平安健康，也邀請大家親自走訪大溪，感受在地深厚的信仰文化與慶典魅力。

蘇俊賓說，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典擁有逾百年歷史，是桃園第一個登錄的市定民俗，大溪老街更因深厚的產業、信仰及社頭文化，保存許多原汁原味的傳統民俗。今年關聖帝君也首度走進樂天桃園棒球場，讓傳統信仰以更多元方式融入城市生活，持續擴大「大溪六廿四」的文化影響力。

蘇俊賓說，昨晚各社頭夥伴忙至深夜，今日一早仍然精神奕奕遶境，市府正積極爭取將「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」登錄為國定重要民俗，文化部文資委員也將到場實地訪視，盼讓全台看見普濟堂及32個社頭長年保存關聖帝君信仰、民俗技藝的用心與努力，見證大溪百年民俗文化的傳承成果。

民政局表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典為桃園市重要無形文化資產，社頭遶境始於日據大正3年（1914年），隨著在地不同行業及社群陸續組成樂安社、同人社、興安社、共義團、協義社等社頭參與，逐步發展成今日規模。各社頭皆擁有獨特歷史、藝陣及大仙尪仔文化，不僅凝聚地方情感，也完整呈現大溪特有的組織與民俗藝術傳統。

民政局指出，自2015年起，市府積極協助遶境活動回歸文化本質，推動在地社頭簽署自律公約，減少大量施放鞭炮，並鼓勵以傳統藝陣展現慶典特色。今年活動也結合大溪木藝生態博物館「2026大溪大禧」系列活動，透過宗教信仰、傳統工藝及地方文化的跨域串聯，讓更多市民及遊客深入認識大溪百年慶典的文化內涵。

立法委員邱若華、議員李柏坊、陳治文、普濟堂主任委員黃金原、副主任委員李蔡蘇、江正忠、常務稽核委員劉阿順與市府多位主管都到場。

立委邱若華（右起)、桃園市長張善政到大溪普濟堂參香祈福。圖／新聞處提供
立委邱若華（右起)、桃園市長張善政到大溪普濟堂參香祈福。圖／新聞處提供

張善政介紹普濟堂的歷史背景，也歡迎大家多來桃園觀光。圖／新聞處提供
張善政介紹普濟堂的歷史背景，也歡迎大家多來桃園觀光。圖／新聞處提供

蘇俊賓（左2）一早到普濟堂參香。圖／新聞處提供
蘇俊賓（左2）一早到普濟堂參香。圖／新聞處提供

桃園 蘇俊賓 張善政 遶境

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