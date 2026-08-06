影／有52個娃的父親 鍾東錦開心接受孩子們父親節的祝福

父親節快到了，苗栗縣私立幼安教養院院長林勤妹上午與院生、早療兒童及家長一起到縣府提前祝福「縣長爸爸」鍾東錦父親節快樂，也祝福全天下的父親都快樂，場面溫馨。幼安在苗栗市籌建的「老憨兒家園」預計10月間啟用，讓已邁入老年的院生能有安穩的照顧及居所。

幼安教養院為感謝縣府長期支持與協助，今天上午由林勤妹帶領早期療育孩童、身心障礙服務對象、餐飲小作手及家長 拜會鍾縣長，獻上孩子手作的毛根花束及祝福卡片，並與縣長共同裝飾父親節蛋糕，提前祝福「縣長爸爸」快樂。幼安寶貝將充滿心意的手作花束及卡片送給縣長，並用水果、小棉花糖和彩色糖珠，一起完成獨一無二的父親節蛋糕，鍾東錦親切與孩子互動，開心收下祝福。

林勤妹表示，幼安教養院深耕苗栗已逾33年，長期辦理住宿照顧、早期療育及社區服務等工作，感謝縣府多年來成為幼安穩定服務的重要後盾。2025年幼安總服務人數達1099人，服務量共6萬660人次，持續陪伴身心障礙者及家庭，提升生活自理與社會參與能力，並減輕家庭照顧負擔。

鍾東錦目前擔任52名縣內弱勢、身障孩童及少年的法定監護人，猶如52名孩子的父親。鍾東錦表示 ，從他擔任議員起，就經常接觸幼安，看到院方人員對照護身障院生的努力和表現。擔任縣長後，每年父親節前夕，幼安寶貝都會帶著自己手作的禮物前來祝福，讓他感受溫暖和感動，政府照顧鄉親和弱勢責無旁貸，遇到有需要協助的鄉親，縣府絕不會退縮。

幼安教養院院長林勤妹上午與院生、早療兒童及家長一起到縣府提前祝福「縣長爸爸」鍾東錦父親節快樂，大家並一起裝飾父親節蛋糕。記者胡蓬生／攝影

幼安教養院院生和社工老師製作的各式精美糕點。記者胡蓬生／攝影

幼安教養院院長林勤妹上午與院生、早療兒童及家長一起到縣府提前祝福「縣長爸爸」鍾東錦父親節快樂，大家並一起裝飾父親節蛋糕。記者胡蓬生／攝影