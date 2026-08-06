偏鄉長者換照難 竹縣議員張益生下周提案籲研議友善方案

新竹縣議員張益生關注偏鄉高齡駕駛換照問題，他表示，五峰等偏鄉地區不少長者因子女長年在外工作，生活交通多仰賴自駕，若依規定需進行體檢、換照等，往往必須專程下山辦理，增加不少負擔。

新竹縣五峰鄉70歲的陳姓老翁表示，目前尚未辦理換照，因部落年輕人大多外出工作，平時生活所需多靠自己在山區開車代步。若要進行體檢，還得特別下山一趟，由於換照期限尚未到，將等時間接近時再評估辦理情況。不過他也擔心，若未能通過換照，五峰的大眾運輸沒那麼方便，未來行動將受到更多限制。

對此，張益生表示，將於下周的新竹縣議會臨時會提出相關建議，建議竹縣衛生局、交通處、新竹監理所及體檢醫療院所合作，研議更友善的協助方案，盼在制度要求與長輩實際需求間取得平衡。

張益生也強調，高齡駕駛安全仍需重視，相關換照制度的建立，過去也是因多起事故案例而推動，政策執行必須兼顧交通安全與偏鄉長者生活便利，請相關單位共同協助，降低長者換照過程中的困難。