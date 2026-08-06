老屋健檢耐震初評補助申請爆量 苗栗縣政府加碼100戶補助

中央2年50億元老宅延壽機能復新計畫助攻，苗栗縣過去乏人問津的老屋健檢耐震初步評估補助，開外掛爆量，今年額度30件早早已滿額，還有向隅者，縣府宣布耐震初評補助，再加碼100戶，即日起受理申請。

苗栗縣30年以上老屋約6.5萬戶、占58.7%，縣府每年配合營建署，補助都市計畫區內私有住宅辦理結構初詳及詳評計畫（即老屋健檢），前年、去年各僅1件，今年30件已申請完畢，縣長鍾東錦指示工商發展處加碼100戶老宅耐震初評補助，即日起受理申請。

老屋健檢助對象都市計畫內取得使用執照之私有合法建築，或經執行機關認定可進行耐震評估的私有合法建築，且住宅使用之比例達三分之二以上，得以一幢或一棟為單位，申請耐震能力初評，總樓地板面積未達3000平方公尺者，補助1萬2000元，以上者補助1萬5000元。

縣府分析耐震能力初評補助申請，過去乏人問津，屋主可能擔心初評結果出爐遭列管，且後續補強費用補助無以為繼，今年中央推出2年50億元老宅延壽計畫，苗栗縣今年獲配4025萬元，加上縣府自籌435萬元辦理，受理申請至今年9月14日止，因結構安全性能評估報告書是申請修繕補助必備，以致今年耐震能力初評補助申請爆量，還有向隅者。

工商發展處指出，老屋健檢如同身體健康檢查，耐震初評透過專業技師了解建築物整體結構安全，解除疑慮或後續修繕補強、重建處理的參考，縣府加碼100戶耐震初評補助，協助屋主降低評估成本，及早發現問題、及早改善，符合資格戶要把握機會，洽詢電話037-361430。