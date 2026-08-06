文史工作者趙叔將帶隊走讀六家 為「田水相逢」尋找地方故事

「六家熟，新竹足。」一句老新竹俗諺，道出台灣竹北六家過去因水圳發達、稻田遍布而成為重要糧倉的歷史。隨著高鐵特區發展與都市化快速變遷，文史工作者趙叔將帶領團隊走入六家聚落與田野，從水圳、信仰、農田與地方生活中梳理歷史脈絡，並將故事轉化為原創桌遊「田水相逢」，讓地方文化以桌遊、走讀與繪本創作營等方式延續。

趙叔表示，這項文化行動自2013年萌芽，他長期關注六家地方文史，持續帶著團隊走進聚落、認識地方，從水圳、農田、信仰與生活等脈絡，分享六家累積多年的歷史與記憶。隨著一次次的田野考察，團隊思考如何讓更多人接近地方故事，歷史不只是被閱讀，也能成為參與、體驗的文化。

因此，團隊將地方文史轉譯為原創桌遊「田水相逢」，從六家的水圳文化、水圓環與糧倉歷史出發，將過去的生活智慧轉化為遊戲中的水位管理、耕作與四季農事，讓地方故事有了另一種被理解的方式。

不過，這段創作歷程並非一路順遂。趙叔說，團隊成員各自投入工作與生活，桌遊的開發、測試與製作也曾幾度暫緩。多年後，團隊重新整合資源，持續推進計畫，終於讓這款醞釀已久的原創桌遊「田水相逢」正式完成。

「田加水，六家庄」系列活動以新瓦屋客家文化保存區為基地，推出桌遊、繪本、稻米餐桌及走讀四大體驗，結合文史導覽與遊戲創意，帶領大小朋友認識六家水圳、農業與聚落文化。

活動包括「田水相逢」桌遊體驗（7月18日、9月6日、10月18日）、「我們的六家」繪本創作營（8月11日至12日）、「一碗飯的旅程」稻米餐桌體驗（8月29日），以及「尋水訪庄」走讀活動（8月8日、15日、9月19日、10月3日），邀請民眾從遊戲與實地走訪中感受六家地方故事。詳情可至「幫你玩藝術工作室」粉絲專頁查詢。

趙叔長期關注六家地方文史，持續帶著團隊走進聚落、認識地方，從水圳、農田、信仰與生活等脈絡，分享六家累積多年的歷史與記憶。圖／趙叔提供

水圳、信仰、農田與地方生活中梳理歷史脈絡，並將故事轉化為原創桌遊「田水相逢」。圖／趙叔提供