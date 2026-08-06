竹北豆仔埔溪淹水隱憂 王炳漢會勘促清疏河道、強化排水功能

今年626強降雨及巴威颱風侵襲均對新竹縣造成淹水災情，短延時強降雨頻繁出現，讓排水負擔更為沉重！新竹縣議會副議長王炳漢特別關注竹北地區排水狀況，4日邀集縣府工務處、民代、里長會勘豆仔埔溪河道整理工程，協調後達成共識，工程將挖除河道內的草並外運處理，同時把淤土往兩側夯實保護護岸基礎，維持河道通水斷面，讓排水暢通。

副議長王炳漢邀集新庄里長余清輝、當地居民、竹北市民代表曾祐宸，以及縣府工務處共同會勘目前正在進行中的豆仔埔溪河道整理工程。王炳漢表示，今年626和巴威颱風都接連帶來強降雨，竹北地區排水顯得格外關鍵，必須在平時維持排水暢通，才能應付極端氣候。

王炳漢說，豆仔埔溪是竹北地區重要的排水系統，縣府每年固定實施河道整理工程，會針對河道內長滿的草類翻土掩埋，讓其腐化，但是近年強降雨頻率越來越高，排水的需求隨之增大，因此，他聽取地方聲音，希望未雨綢繆，利用平時的工程，盡量增大河道的排水。

縣府工務處副處長曾思凱指出，會勘取得共識，目前針對水利大橋往下游一直到出海口的豆仔埔溪河道，強化維持河道通水斷面，長度約3.5公里，將要求河道整理工程廠商，挖除河道內的草類，並且移除外運，之後再將淤土往河道兩側夯實，用以保護護岸基礎，維持河道中央的通水斷面，盡可能強化排水功能，以應付突發強降雨。

工程將挖除河道內的草並外運處理，同時把淤土往兩側夯實保護護岸基礎，維持河道通水斷面，讓排水暢通。圖／副議長王炳漢提供