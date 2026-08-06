取之社會、用之社會 苗栗市玉清宮捐贈500萬元幫助弱勢

關聖帝君今天1867周年聖誕，苗栗市玉清宮秉持取之社會、用之社會，及關聖帝君大愛，董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，用於協助邊緣戶家庭急難救助、脫貧及長照服務等方面，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。

苗栗市玉清宮是重要宗教信仰中心香火鼎盛，主祀關聖帝君，2022年起年年聖誕捐贈500萬元，今天苗栗縣弱勢家庭服務暨長照資源捐贈儀式，縣議員孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁，及苗栗市長余文忠等人到場見證，鍾東錦認為玉清宮已不是拋磚引玉，而是很大的力量，讓弱勢族群感受到溫暖。

縣府指出， 玉清宮今天500萬元捐款，其中200萬元支持縣府長期照護處，協助經濟弱勢長者負擔入住機構所需看護、交通、照護耗材及輔具等費用，嘉惠約200名弱勢長者及家庭，此外，社會處運用300萬元，辦理弱勢家庭急難救助，透過社工專業評估，提供即時經濟協助與福利資源連結，協助遭逢疾病、意外、失業或家庭變故的家庭度過

難關，逐步恢復生活穩定。