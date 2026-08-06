快訊

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

男男相愛的烏托邦！日本「BL」風潮到底是什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

取之社會、用之社會 苗栗市玉清宮捐贈500萬元幫助弱勢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。記者范榮達／攝影

關聖帝君今天1867周年聖誕，苗栗市玉清宮秉持取之社會、用之社會，及關聖帝君大愛，董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，用於協助邊緣戶家庭急難救助、脫貧及長照服務等方面，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。

苗栗市玉清宮是重要宗教信仰中心香火鼎盛，主祀關聖帝君，2022年起年年聖誕捐贈500萬元，今天苗栗縣弱勢家庭服務暨長照資源捐贈儀式，縣議員孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁，及苗栗市長余文忠等人到場見證，鍾東錦認為玉清宮已不是拋磚引玉，而是很大的力量，讓弱勢族群感受到溫暖。

縣府指出， 玉清宮今天500萬元捐款，其中200萬元支持縣府長期照護處，協助經濟弱勢長者負擔入住機構所需看護、交通、照護耗材及輔具等費用，嘉惠約200名弱勢長者及家庭，此外，社會處運用300萬元，辦理弱勢家庭急難救助，透過社工專業評估，提供即時經濟協助與福利資源連結，協助遭逢疾病、意外、失業或家庭變故的家庭度過

難關，逐步恢復生活穩定。

苗栗市玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈縣府500萬元，縣長鍾東錦代表回贈「玉恩廣佈 清福錦延」琉璃感謝狀。記者范榮達／攝影

苗栗 苗栗市 鍾東錦 關公

延伸閱讀

全聯連續7年捐贈嘉縣物資銀行 累計價值逾千萬

公益捐贈免贈與稅 兩要件

今關公生迎立秋…專家示警「2類人」拜了沒用 還恐招厄

今關聖帝君聖誕！命理專家點名「5種人」必拜：防小人、能招財

相關新聞

新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

新竹縣關西鎮「振興發展金」將於8月10日起正式發放，符合資格鎮民可領取5000元。關西鎮公所採分里、分流方式連續3天辦理發放，每天上午9時至下午3時受理，未能於指定日期領取者，可於8月14日至16日前往關西鎮公所補領，逾期未領將視同放棄，不再補發。

快儲水！桃園5區10日停水11小時 近10萬戶受影響

配合台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗等三合一工程」，桃園市龍潭、大溪、復興、八德及平鎮等5個行政區，將於8月10日上午8時至晚間7時停水11小時，預計影響約9萬9000戶。桃園市經發局提醒，民眾應提前儲水，停水期間並關閉抽水機電源，以免馬達空轉過熱損壞，甚至引發火災。

文史工作者趙叔將帶隊走讀六家 為「田水相逢」尋找地方故事

「六家熟，新竹足。」一句老新竹俗諺，道出台灣竹北六家過去因水圳發達、稻田遍布而成為重要糧倉的歷史。隨著高鐵特區發展與都市化快速變遷，文史工作者趙叔將帶領團隊走入六家聚落與田野，從水圳、信仰、農田與地方生活中梳理歷史脈絡，並將故事轉化為原創桌遊「田水相逢」，讓地方文化以桌遊、走讀與繪本創作營等方式延續。

竹北豆仔埔溪淹水隱憂 王炳漢會勘促清疏河道、強化排水功能

今年626強降雨及巴威颱風侵襲均對新竹縣造成淹水災情，短延時強降雨頻繁出現，讓排水負擔更為沉重！新竹縣議會副議長王炳漢特別關注竹北地區排水狀況，4日邀集縣府工務處、民代、里長會勘豆仔埔溪河道整理工程，協調後達成共識，工程將挖除河道內的草並外運處理，同時把淤土往兩側夯實保護護岸基礎，維持河道通水斷面，讓排水暢通。

行人死亡逆勢增、公共運輸吊車尾 吳旭智拋步行城市5政見

新竹縣今年交通事故行人死亡數較2023年同期增加，為全台增幅最高縣市，其中竹北市也呈增加趨勢；加上公共運輸市占率僅6.9%，低於全國平均，國民黨籍竹北市長參選人吳旭智今提出「步行城市」五大交通政見，改善人行環境及公共運輸。

防鋰電池火災 桃園高風險場所納管奏效 火災件數創10年新低

廢鋰電池恐致火災風險，桃園市率全國之先將廢鋰電池回收業納入高風險場所管理，並修正桃園市火災預防自治條例，要求業者落實分區存放、放電處理等防災措施。市府環保局今表示，相關制度推動後，今年上半年工廠及倉庫火災件數已降至23件，較2024年同期減少37.8%，創近10年同期新低，將持續滾動檢討高風險場所管理制度及稽查機制，協助業者提升自主安全管理能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。