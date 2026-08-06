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快儲水！桃園5區10日停水11小時 近10萬戶受影響

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龍潭、大溪、復興、八德及平鎮等5個行政區，將於8月10日上午8時至晚間7時停水11小時，預計影響約9萬9000戶。聯合報系資料照
桃園市龍潭、大溪、復興、八德及平鎮等5個行政區，將於8月10日上午8時至晚間7時停水11小時，預計影響約9萬9000戶。聯合報系資料照

配合台灣自來水公司第二區管理處辦理「龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗等三合一工程」，桃園市龍潭、大溪、復興、八德及平鎮等5個行政區，將於8月10日上午8時至晚間7時停水11小時，預計影響約9萬9000戶。桃園市經發局提醒，民眾應提前儲水，停水期間並關閉抽水機電源，以免馬達空轉過熱損壞，甚至引發火災。

此次停水範圍涵蓋龍潭區32里、大溪區28里、復興區三民里、八德區9里，及平鎮區湧光里、湧安里，另新安里、東勢里、建安里及福林里部分道路也將停水，總計影響近10萬戶。

經發局表示，台水公司此次工程是為維護供水穩定，同步辦理龍潭淨水場年度電氣設備停電檢驗、老舊電氣設備更新，以及三坑原水站管線墊片更換等作業。實際施工時間預計自上午8時至下午2時，另須預留約5小時恢復供水，因此停水時間共計11小時。市府將持續督促自來水公司加速施工，依預定時程完工復水。

經發局提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水，避免集中於停水前大量取水，導致管線末端住戶提前無水可用。停水期間務必關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久造成高溫損壞或火災，也可避免供水管網因負壓吸入汙水，影響用水衛生安全。

經發局表示，恢復供水後，部分地勢較高或位於管線末端的住戶，可能仍有短暫供水不穩定情形，如恢復供水後仍無水可用，可撥打自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長反映，也可至自來水公司網站查詢最新停復水資訊。

停水 桃園 平鎮

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