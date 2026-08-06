行人死亡逆勢增、公共運輸吊車尾 吳旭智拋步行城市5政見

新竹縣今年交通事故行人死亡數較2023年同期增加，為全台增幅最高縣市，其中竹北市也呈增加趨勢；加上公共運輸市占率僅6.9%，低於全國平均，國民黨籍竹北市長參選人吳旭智今提出「步行城市」五大交通政見，改善人行環境及公共運輸。

吳旭智指出，據交通部最新道安資料統計，今年1月至5月交通事故30日死亡人數中，新竹縣行人死亡數較2023年同期增加6人，為全台增加最多的縣市；其中竹北市行人死亡人數較2023年亦有增加。反觀全台同期行人死亡人數下降15.5%（降至132人），凸顯竹北地區行人用路安全正面臨嚴峻考驗。

此外，依交通部2024年民眾日常使用運具狀況調查，新竹縣公共運輸市占率僅6.9%，連全國平均15.2%的一半都不到。面對「行人不安全」與「大眾運輸普及率低」的雙重困境，吳旭智指出，改善交通是竹北發展的重中之重，而發展大眾運輸與優化人行環境，正是根本解決方案。

吳旭智表示，他長期關注公共運輸發展，曾爭取快捷9號公車開通、協調快捷7號及8號班次調整，爭取的快捷10號也努力催生中，也積極推動自行車道建設，希望打造「不開車也便利」的宜居城市。

吳旭智提出五大方向，包括擴增免費公車路線與站點、提升駕駛待遇及候車設施；整合免費公車、快捷公車、高鐵、竹北遠百及台元科技園區接駁車，串聯完整公共運輸路網；建置整合公車及YouBike資訊的智慧APP；盤點人行道斷點、改善照明及無障礙環境；並加強竹北與新竹市、竹科及新竹縣各地交通路網串聯。

吳旭智表示，一座進步的城市不在於車道有多寬，而在於每個人都能安心步行，大眾運輸整合需由縣市合作推動完整路網，透過改善步行環境及公共運輸，逐步實現「不開車也能自由穿梭」的城市願景。