防鋰電池火災 桃園高風險場所納管奏效 火災件數創10年新低

廢鋰電池恐致火災風險，桃園市率全國之先將廢鋰電池回收業納入高風險場所管理，並修正桃園市火災預防自治條例，要求業者落實分區存放、放電處理等防災措施。市府環保局今表示，相關制度推動後，今年上半年工廠及倉庫火災件數已降至23件，較2024年同期減少37.8%，創近10年同期新低，將持續滾動檢討高風險場所管理制度及稽查機制，協助業者提升自主安全管理能力。

環保局表示，依據環境部預估，隨著電動運具逐年普及，2031年全國廢電池回收量將達1萬2,000噸。桃市府為提前因應鋰電池回收量增加帶來的安全風險，修正桃園市火災預防自治條例，將「易燃性物質之堆置、回收、再利用及處理場所」列為第二批高風險場所強制納管，管理範圍全面延伸至廢電池回收業，盼從源頭降低火災發生風險。

市府海岸及資源循環工程處處長林立昌表示，桃園率先推動高風險場所納管制度，在副市長蘇俊賓主導修法及定期召開專案會議下，由跨局處小組系統性盤點潛在風險，並嚴格控管資源回收場內可燃物堆置總量，降低火災負荷。統計顯示，桃園工廠及倉庫火災件數已由2024年1至6月的37件，降至今年同期23件，減幅達37.8%，顯示跨局處管理及高風險場所納管機制逐步發揮效果。

林立昌指出，桃園市火災預防自治條例去年12月9日修正公布施行後，目前已有84家業者完成防災資料提報。截至今年6月底止，市府針對列管的221家業者已辦理176次查核，並要求設置「鋰電池貯存區」，不得與紙類、塑膠等一般可燃回收物混合堆置，以降低鋰電池短路、起火及延燒風險。

海資處表示，除要求業者設置專區外，也鼓勵將回收鋰電池放置於專用放電水桶，以浸泡方式降低殘餘電量及短路風險；作業場所則須配置監控設備、消防栓、蓄水池及滅火設備，建立標準作業程序及巡檢制度，並接受每年至少2次定期稽查。

海資處指出，若業者未依規定提報防災計畫，或規避、妨礙稽查，經限期改善仍未完成者，將依桃園市火災預防自治條例處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並可按次處罰；一年內累計2次未改善者，違章建築將列入優先拆除對象，保障市民生命財產安全。