新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

新竹縣關西鎮「振興發展金」將於8月10日起正式發放，符合資格鎮民可領取5000元。關西鎮公所採分里、分流方式連續3天辦理發放，每天上午9時至下午3時受理，未能於指定日期領取者，可於8月14日至16日前往關西鎮公所補領，逾期未領將視同放棄，不再補發。

關西鎮今年5月通過「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」，原先規畫每人發放3600元，經鎮民代表會審議後提高至5000元，低收入戶每戶另加發2000元，約有2.6萬名鎮民受惠，總經費約1.4億元。

消息公布後也掀起遷戶籍熱潮，關西鎮戶政事務所統計，5月22日至29日短短一周就有1333人遷入。鎮公所表示，本次發放對象為今年5月29日（含）前已設籍關西鎮，且至發放日起未遷出、未死亡的鎮民；外籍配偶則須於同日前取得有效居留證，且在台居留地址設於關西鎮，才能符合領取資格。

發放作業依里別分3天進行，8月10日受理東興里、南雄里、北山里、東安里、新富里、南山里及仁安里；8月11日輪到東光里、南新里、東山里、北斗里及石光里；8月12日則由大同里、東平里、上林里、新力里、西安里、玉山里、金山里、錦山里及南和里辦理。各里均設有指定領取地點，包括關西鎮公所、各里集會所、社區活動中心、學校及宮廟等。

關西鎮公所指出，民眾本人親領時，須攜帶身分證正本及印章；若由戶內成年人代領全戶或部分人口，或委託他人代領，則須依不同情形備妥委託書、戶口名簿或7日內戶籍謄本、委託人及代領人身分證正本與印章等相關文件。未滿14歲者須以戶口名簿或7日內戶籍謄本驗證身分，代領人則須年滿18歲；若因服刑或其他特殊情形無法親自領取，也可洽鎮公所依個案協助辦理。

鎮公所提醒，若無法於各里指定日期完成領取，可於8月14日至16日上午9時至下午3時攜帶相關證件至關西鎮公所補領，逾期未領者視同放棄，不再受理補發，請符合資格民眾把握期限前往領取。

新竹縣關西鎮「振興發展金」將於8月10日起正式發放，符合資格鎮民可領取5000元。圖／關西鎮公所提供