失智照護 桃市推初診綠色通道 補助3千元

桃園市失智人口推估今年已達三萬一八二五人，市府昨宣布推出涵蓋失智初診綠色通道的三階段失智照護網，並提供三千元篩檢補助及智慧平安符等措施，打造更完整的失智照護體系。台中市也有一站式失智共照機制，建立篩檢、轉診與照護整合服務。

隨超高齡化社會來臨、失智人口成長，桃園市政府觀察失智家庭普遍面臨照顧負荷增加、個案難以及早發現，以及民眾對篩檢與就醫資源不熟悉，容易延誤診斷等三大困境，因此決定建構「社區早期發現、診斷就醫支持、分級分流與家庭支持」三段式照護網。

桃園市衛生局指出，第一階段建立「社區雷達網」，培訓六二二九名失智友善天使、設置一百二十處失智友善組織，讓更多失智長者被及早發現並接受協助。第二階段打造「失智初診綠色通道」，目標將就醫至確診等待時間縮至七天。第三推動分級分流照護機制，以減輕家庭照顧壓力。

除了強化失智照護服務外，桃園市衛生局也提供補助，民眾經基層診所篩檢、完成失智評估並確診後，可申請三千元補助，希望降低民眾接受診斷門檻。

有照顧失智長者經驗的市長張善政也有感「失智長者走失」是許多家庭最擔心的問題，他昨宣布推出結合科技與信仰概念的「智慧平安符」，民眾可透過桃園市民卡ＡＰＰ完成登錄長者資料，下載專屬QR Code後貼在拐杖、隨身包包等常用物品，一旦長者走失，可掃描條碼協助聯繫家屬。

面對失智人口成長，台中市政府也採取「基層診所早期篩檢＋醫院綠色通道＋失智共照中心」的一站式整合機制。基層診所發現疑似個案後，可透過轉診系統直接預掛合作醫院失智特別門診，優先排程完成神經心理評估、腦部影像與血液檢查，確診後並由失智共照中心個案管理師即時服務。

針對走失預防與即時尋回，台中市整合社會局與警政資源提供多重防護，家屬可申請愛心手鍊、ＧＰＳ衛星定位器補助，或申請警方指紋捺印預先建檔服務，並結合警政服務ＡＰＰ的失蹤人口系統與在地ＬＩＮＥ守望相助網發布協尋資訊，實現快速聯絡家屬。