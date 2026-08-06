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敬老愛心卡 農會消費限點數 苗栗鼓勵長者多走動

聯合報／ 記者范榮達朱冠諭／連線報導

敬老愛心卡政策加碼持續引發熱議，苗栗縣預計年底開放搭計程車、農會消費合用三百點，縣長鍾東錦說，敬老卡並非完全福利政策，農會消費每次最多一百點，可鼓勵長輩多走動；張善政昨也強調，敬老卡點數不能跨月累積，否則失去鼓勵長輩外出、促進健康的初衷。

苗栗縣敬老愛心卡每月額度七百點，過去適用在搭乘鐵路及公車客運，今年六月擴大到搭乘計程車，七月再擴大至農會消費。縣府並研議每月搭乘計程車兩百點，及農會消費一百點，共三百點通用，因系統介接問題，預計今年底可以完成，並持續協調計程車車隊裝機，加入敬老卡使用行列。

部分民代期待敬老卡擴大到超商消費使用，鍾東錦說「若敬老卡開放到超商使用，農會根本不是對手」，敬老卡未來農會、計程車通用三百點，規定不能一次用完，且每次最多扣一百點，「故意有點麻煩，希望長輩多走動」，也能帶動增加農會及農友收入。

苗栗縣社會處長張國棟說，敬老愛心卡政策持續滾動檢討，鼓勵長輩走出來到農會消費，但有些長輩行動不便，縣府研議區隔分級，不用本人持卡就可以消費，兼顧資源不被濫用。

桃園市敬老愛心卡將於明年元旦起升級農會消費、醫療補助、銀髮肌力課、愛心計程車補助提高與預立醫療照護諮商五大項目，也引起選戰攻防。張善政昨主持市政會議說明，桃園每年發放三節及重陽敬老禮金共一萬元，長輩可自由支配；敬老愛心卡則肩負鼓勵長輩走出家門、維持健康及參與社會的任務，屬於引導式的福利政策，因此維持按月使用，才符合制度設計的本意。

苗栗 農會 長者

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