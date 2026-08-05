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桃園市淨零永續表揚179單位 綠色採購109億創新高

中央社／ 桃園5日電

桃園市政府今天舉辦淨零永續頒獎典禮，表揚在綠色消費、節能減碳、環境教育及河川認養等7大類表現優異的179個單位，其中民間企業及團體綠色採購申報金額更創逾109億元新高。

桃園市長張善政致詞指出，桃園是全台最大工業城市，許多獲獎企業長期深耕地方，透過綠色採購、節能減碳及河川認養等行動回饋社會，不僅提升企業永續經營能力，也改善居住環境品質，形成經濟發展與環境保護的良性循環，期盼往後能持續攜手推動淨零城市。

環保局說，今年共頒發綠色採購績優單位、綠色商店績優單位、民間企業及團體綠色採購連續申報10年、環保標章服務業、節能績優、台美生態學校認證及績優企業河川認養等7大獎項。其中民間企業及團體綠色採購申報金額達新台幣109.72億元，創歷年新高；綠色商店環保標章產品年度銷售額34.14億元，反映綠色消費持續成長。

環保局表示，114年度共有17個住商用電單位獲選節能績優，包括長榮航空公司、元智大學、遠東百貨桃園分公司等知名企業單位，全年節省1446萬度電；台美生態學校綠旗認證數已連續4年居全國第一，另有31家企業及民間團體獲表揚為績優河川認養單位，未來將持續推動淨零轉型，打造低碳、韌性及宜居城市。

這次獲獎單位也包括國門第一線的昇恆昌公司。昇恆昌公司於全台據點設立綠色商品專區，持續優先採購環境友善產品，攜手供應鏈推動綠色消費，已連續多年獲得經濟部Buying Power採購獎首獎、台北市及桃園市等縣市政府頒發綠色採購肯定。

淨零 永續 桃園

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