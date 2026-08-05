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承祖訓傳文化 桃園泰雅傳統家屋上樑耆老祈福、幼童接福見證文化延續

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區山林創生基地辦理泰雅族傳統場域建置上樑祈福。圖／復興區公所提供
復興區山林創生基地辦理泰雅族傳統場域建置上樑祈福。圖／復興區公所提供

桃園市復興區公所今日在山林創生基地，舉行泰雅族傳統場域建置計畫上樑、祈福與文化傳承，活動邀請泰雅族文化保存者、部落耆老、在地族人、工程團隊及復興區幼兒園師生參與，見證傳統家屋主要結構落成的重要時刻。

活動由泰雅族口述傳統 Lmuhuw 文化資產保存者巴度．瓦旦（Batu Watan）、達少．瓦旦（Tasaw Watan），與部落耆老林榮基共同引領，依循傳統 Gaga 祖訓精神祭酒祈福、Lmuhuw 吟唱及上樑祝福，並向現場人員講述傳統家屋的文化意涵。在尚未覆頂的原木屋架下，耆老依循古禮祈福，並從梁架撒下糖果、麻糬與象徵吉祥富足的錢幣。幼兒園的孩子們抬頭興奮等待，隨後開心地彎腰撿拾祝福，為莊嚴的儀式增添無限歡笑與世代交替的溫度。

儀式的另一大亮點為泰雅族傳統搗米體驗，由部落族人示範木杵與木臼的使用技藝後，耆老、家長及現場民眾輪流接力。搗米看似簡單，實則考驗力道、節奏與團隊默契。搗製完成後，大家共同整理並分享成果，讓參與者深刻體會泰雅族分工合作、食物共享的生活核心文化。

復興區長蘇佐璽表示，對泰雅族而言，「上樑」代表傳統家屋主要結構已大致立定，不僅是工程進度的關鍵節點，更是向祖靈與土地表達敬意、祈求後續竹牆與屋頂工程平安順利的祭儀，讓族人都瞭解傳統家屋不僅是遮風避雨的建築，更是族人共同生活、傳遞知識與凝聚情感的核心空間。他強調傳統家屋的價值蘊含在選材、立柱、架梁到上樑的每一個階段，公所特別在結構完成的重要節點舉辦活動，目的是讓工程建置的本身，直接轉化為文化學習與世代交流的具體實踐。

展望未來，蘇佐璽期許復興區公所持續推進地方創生場域的後續建置，未來將緊密連結部落耆老、文化工作者、學校及在地團體共同規畫傳統建築、族語、飲食及生活技藝等文化推廣課程。公所期盼以這座傳統家屋為起點，使上樑不只是單純的建設成果，更逐步蛻變為族人交流、文化教育與世代傳承的永續空間。

復興區山林創生基地泰雅族傳統場域建置上樑。圖／復興區公所提供
復興區山林創生基地泰雅族傳統場域建置上樑。圖／復興區公所提供

泰雅族傳統搗米體驗。圖／復興區公所提供
泰雅族傳統搗米體驗。圖／復興區公所提供

桃園 文化 泰雅族

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