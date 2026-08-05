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影／2026國際木雕藝術交流展今開展 台灣國際木雕競賽入圍作品也出爐

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。圖／苗栗縣政府提供
台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。圖／苗栗縣政府提供

2026國際木雕藝術交流展今天開展，同時公布今年台灣國際木雕競賽作品展入圍作品。今年交流展以「空杯活水」為主題，象徵保持開放、持續學習與交流的創作精神，邀請的木雕藝術家來自台灣、日本、韓國、英國新加坡，有40名位藝術家參展，以木雕為共同語言，從材料、觀念到空間裝置，展現當代木雕藝術多元且豐富的創作面貌。

木雕館指出，今年的台灣國際木雕競賽及作品展共徵集67件參賽作品，經評審團評選後，共有45件作品入圍並展出，競賽分為工藝木雕類、當代木雕類，裕隆汽車長期支持台灣木雕藝術發展，同時設立裕隆木雕薪傳獎、裕隆木雕創新獎，4個首獎獲獎者都各有30萬元獎金，入圍名單今天公布，將於10月9日三義木雕藝術節開幕時揭曉首獎名單。

今年國際木雕藝術交流展由張富峻與韓國的策展人金基永共同策畫，盼透過跨國合作與國際交流，為展覽注入多元的國際視野。展覽還特別規畫「鎮展三寶」，以3件最具代表性的作品呼應今年「觀念」的策展精神，分別有石佳蕙「煙硝後的呻吟」；日本藝術家阿部乳坊「旅人－往返的身體」；陳義郎「文字獸（美 ) 」，展現當代木雕多元而豐富的創作面貌。

苗栗副縣長邱俐俐指出，縣府將持續支持木雕藝術發展，深化國際交流、培育青年人才，讓更多年輕世代願意投入創作，讓三義木雕持續傳承，也讓世界透過木雕認識苗栗、看見台灣，今天的交流將成為下一次創作的開始，願今天的相遇成為長久同行的緣分。

台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。記者胡蓬生／攝影
台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。記者胡蓬生／攝影

2026國際木雕藝術交流展今天開展，策展人張富峻解說參展作品。記者胡蓬生／攝影
2026國際木雕藝術交流展今天開展，策展人張富峻解說參展作品。記者胡蓬生／攝影

台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。圖／苗栗縣政府提供
台灣國際木雕競賽入圍作品今天公布並展出。圖／苗栗縣政府提供

2026國際木雕藝術交流展今天開展，策展人張富峻解說參展作品。記者胡蓬生／攝影
2026國際木雕藝術交流展今天開展，策展人張富峻解說參展作品。記者胡蓬生／攝影

2026國際木雕藝術交流展今天開展。記者胡蓬生／攝影
2026國際木雕藝術交流展今天開展。記者胡蓬生／攝影

2026國際木雕藝術交流展今天開展。記者胡蓬生／攝影
2026國際木雕藝術交流展今天開展。記者胡蓬生／攝影

新加坡 英國 藝術家 苗栗

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