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桃清產工獲准成立 籲環保局展開實質協商
桃園市30多名清潔隊員籌組「桃園市基層清潔隊員產業工會」，歷經2個多月後取得工會證書，今天赴市府拉布條陳情，要求環保局儘速與工會展開實質協商，爭取基層勞動權益。
桃園市基層清潔隊員產業工會表示，6月1日依法送件，勞動局完成審查即送市府核定，等了2個多月卻遲遲未核發證書，側面了解市府內部以「工會太多」、「市民觀感不佳」及「成立太晚」等理由延宕，終於在昨天下午獲核發證書。
桃清產工感謝桃園市長張善政，但認為新工會成立反映既有協商機制無法回應基層需求，盼環保局儘快展開對話。
勞動局表示，市府尊重勞工依法組織及參加工會的結社權，也支持勞工透過合法工會維護權益。不過依工會法，產業工會應以同一產業勞工為組織對象，該工會章程會員資格僅限「於桃園市實際從事清潔隊員工作之勞工」，因此已要求檢討章程並逐步擴大會員招收範圍。
勞動局說，未來將持續輔導工會健全運作，並協助勞資雙方建立良性溝通與協商機制，共同促進勞資和諧。
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