連續3年捐3輛復康巴士 陳財寶善行義舉及時雨幫助苗栗弱勢

國際獅子會台灣總會新北市菘豪獅子會創會會長陳財寶今天連續3年，捐贈第3輛復康巴士給苗栗縣政府，刪好今年縣府有5輛復康巴士到達使用年限，縣長鍾東錦感謝善行義舉，嘉惠行動不便的長輩或身心障礙族群。

苗栗縣政府有47輛復康巴士，每年提供超過4.4萬人次的接送服務，今年7月有5輛達到15年使用年限，確定會有4輛捐贈供汰換，陳財寶今天捐贈120萬元的復康巴士，儀式在縣府舉行，鍾東錦頒贈「博施濟群」獎座肯定陳財寶熱心公益，連續3年捐贈第3輛復康巴士。

復康巴士命名「富貴華君寶鳳」，取自陳財寶夫妻及子女的名字，菘豪獅子會會長王皓騰、300B2區總監張素月，及縣議員翁杰、曾美露、孫素娥、許櫻萍，及廖秀紅等人到場見證，場面熱鬧溫馨。

鍾東錦說，陳財寶人如其名，捐車善舉讓苗栗如獲財寶，對行動不便的長輩或身心障礙族群是一大福音，縣府為強化復康巴士交通運輸效能，已要求長期照護處結合AI科技系統好好規畫路線，縮短行動不便鄉親的等候時間，妥善調度使其發揮到最大效益。

長照處今天宣布新版「復康巴士線上預約及派車系統」，8月14日試營運，9月1日上線，處長莊素玲指出，新系統除保留既有預約管道外，將新增網頁、綁定line@預約功能，期透過智慧化派車與數位預約管理，以提升整體營運效率，讓鄉親約車更輕鬆、便捷，享有友善的乘車環境。