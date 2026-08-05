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影／總統府用的衛生紙是他家產的 阿昌清潔庇護工廠今在大湖增設工場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天上午在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天上午在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天上午在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，讓當地身障者可就近就業，近年來在縣府的媒合下，阿昌與國內大型造紙廠正隆公司跨界合作，生產的阿昌衛生紙總統府選用，並外銷到新加坡，在照顧弱勢就業及環保都有亮眼的成果。

武榮國小位於馬拉邦山的山腳下，2023年送走最後三名畢業生後廢校，校地除了規畫設置日照中心，也成為阿昌第二處庇護工場。縣府強調，阿昌庇護工場及日照中心同時啟用，可說是活化校園閒置空間、打造循環經濟與公益共融新典範 。

苗栗副縣長賴香伶、正隆公司代表及地方人士、愛心企業多人參加阿昌庇護工場「跨界合作、共好聚落」揭牌儀式，正隆在縣內設立的第二家「紙博物館」也開放，陳列各種家庭生活紙製品、再生紙，其中還有可承重80公斤的紙椅，賴香伶打開椅蓋，發現椅內的空間還可當儲物箱，功能多元。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣表示，2017年阿昌庇護工場在苗栗小巨蛋成立，當年第一個接受輔導就業的個案家住南庄，要到苗栗市工作得轉搭好幾趟客運，因此凌晨4點半就得從南庄家中出發，一趟要3個半小時，每天晚上9點才能回到家，這種辛苦外界不一定能知曉，苗栗有18鄉鎮市，他期待各地都能增設庇護工場，方便身障人士就近就業。大湖、卓蘭有2000多名身障人士，其中已就業者約三、四百人，未就業者有大半是高齡人士，庇護工場人員除了清潔、生產公益衛生紙，也可照顧高齡身障者。　

他說，阿昌庇護工場有申辦環保標章，2023年的減碳貢獻為785.9公噸、2024年約1317公噸，去年增至1683公噸，中央主管部門曾告知「全世界的庇護工廠，阿昌可能是第一個擁有環保標章的工場」，此外目前工場人員的平均薪資不輸六都的平均薪資，甚至還超越。

縣府勞青處指出，未來工場也將泰安溫泉區業者展開房務合作，協助身障朋友跨足觀光旅宿服務領域，學習標準房務整備技能，為身心障礙者開創更多元、發揮專長與展現價值的職務舞台。

賴香伶強調，長期以來，庇護工場是身心障礙者重要的就業支持據點，但也面臨營運困難、場域相對封閉，以及轉銜一般職場成效不易提升等挑戰。要推動庇護性就業，需要政府、企業及民間共同攜手合作。因此，縣府將持續扮演資源媒合平台的角色，串聯企業與公益資源，協助庇護工場拓展多元發展契機，讓身心障礙者不只是「有工作」，更能在不同職場環境中發揮專長、累積工作能力與自信。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣透露，總統府選用阿昌生產的公益衛生紙。記者胡蓬生／攝影
阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣透露，總統府選用阿昌生產的公益衛生紙。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天上午在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天上午在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「阿昌清潔庇護工場」在縣內的第二家工場今天在大湖鄉武榮國小舊址揭牌成立，正隆公司也在此設置縣內第二間紙博物館。記者胡蓬生／攝影

衛生紙 總統府 日照中心 身障 苗栗

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