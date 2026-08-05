銅鑼民眾拒設土石方堆置場 苗栗環保局收陳情函

民間業者在苗栗縣銅鑼鄉申設「大矽谷土石方資源堆置處理場」，有民眾今天到苗栗縣環保局陳情，訴求環評駁回。苗栗縣政府表示，會將陳情資料納入環評供審查參考。

苗栗縣「大矽谷土石方資源堆置處理場」案，位於銅鑼鄉九華山大興善寺旁，業者擬租用台灣農林公司所屬土地開發土資場，做為工程廢棄土石方填埋之用。案件引起銅鑼鄉民恐慌，憂心環境生態被破壞及污染問題，組成自救會捍衛家園。

自救會成員吳基鎮指出，案場地處銅鑼鄉、通霄鎮交界處附近，又在西湖溪水源頭，有污染用水之虞。另外，下游土石流潛勢區於2001年納莉颱風帶來洪水，曾造成2戶民宅受災，山線鐵路交通中斷。

吳基鎮說，他們現在可以種蔬果，但如果土資場來了，只能吃廢土、喝廢水，嚴重衝擊生活，威脅居民生命財產安全，希望環評駁回大矽谷土資場申設案，否則將誓死抗爭到底。

苗栗縣政府環保局主任秘書劉瑋婷代表接受陳情函，她說，業者申請土石方堆置場開發，不是廢棄物處理場，不能收受廢棄物，後續業者提具環評書件，環保局會依法審查，陳情書或連署書會納入環評審查會議資料，供委員審查參考。