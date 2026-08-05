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苗栗大鵬風場確認防火、避鳥擊 更新改建通過環評

中央社／ 台北5日電

環境部環評大會今天審查苗栗大鵬風場擬更新陸域風機機組案，環評委員在確認風機防火、減輕鳥擊等因應措施後，建議本案通過審查。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第53次會議，審查「大鵬風場風力發電機組更新改建計畫環境影響說明書」。本案開發單位為苗栗風力股份有限公司，規劃將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中14部，總裝置容量約為42MW至70MW。

初審會議時，環評委員建議加強說明本案對西湖濕地內水域環境及保育類鳥種棲息衝擊影響，評估拆除位於西湖濕地範圍1至4號風機，不進行更新改建。

開發單位表示，1、2號風機不納入更新（提前除役）並保留更新3、4號。由於3、4號風機周圍主要為既有道路、草地，機組位置排列與鳥類飛行方向平行，因此擬加裝2套高效能攝影機及熱影像儀，配合長期監測及減輕措施，可兼顧鳥類生態與再生能源發展。

由於今年5月台電位於雲林麥寮三盛保安林地的陸域風場（第17號風機）發生起火事故，最後只能等待風機葉片燒毀自然掉落。環團關心本案風機若起火是否有因應措施；一旦發生火災，或是因為颱風葉片斷裂等問題，可能導致拆除困難、會有安全疑慮。

開發單位回應，在風機選擇上會加裝滅火的標準配備，在預防機制上也有針對溫度等進行監控，若有狀況就會警示、停機；內部也會啟動一連串的應變機制。

石虎保育方面，開發單位指出將增加綠覆與隱蔽性，改善棲地環境；營運期間禁用化學藥劑、管控遊蕩犬貓、陷阱通報，降低人為干擾與威脅；透過紅外線自動相機監測，掌握石虎出沒情形，並定期公開。

經環評委員討論，本案補充修正後通過。

苗栗 環評 鳥擊

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