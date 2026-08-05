竹市全齡化流動廁所車啟用 提升大型活動服務品質

為持續推動「宜居永續、智慧治理」施政願景，新竹市府投入逾800萬元購置全新「全齡化流動廁所車」，並於今舉辦啟用儀式。市長高虹安表示，透過硬體設備全面升級，提升戶外活動期間的如廁便利性，進一步優化新竹市公共服務與城市觀光品質，打造更友善、舒適的活動環境，讓市民與遊客都能享有優質的公共服務體驗。

高虹安指出，此次購置的全齡化流動廁所車突破傳統流動廁所空間狹小、通風不佳等限制，兼具「堅固結構、空間寬敞、全齡親善、淨零環保、衛生防疫」五大特色，全面提升大型活動期間的如廁品質與服務量能，未來將優先投入大型活動使用，包括8月30日至31日於新竹漁港國際風箏賽場舉辦的國際風箏節，屆時將首次正式投入服務。讓市民及遊客都能享有更安全、舒適且便利的公共服務體驗。

高虹安說明，流動廁所車採全齡友善設計，導入性別友善及無障礙親子空間，打造寬敞、明亮、通風的如廁環境，滿足不同年齡層及多元族群的使用需求；同時融入淨零綠生活理念，車頂設置智慧太陽能供電系統，搭配高容量智慧調節鋰電池，在無外接電源情況下可持續供電8小時以上，不僅提升能源使用效率，更兼具節能減碳與能源自給自足特色，展現竹市推動永續城市與淨零轉型的具體成果。

高虹安市長指出，流動廁所車採用17噸進口底盤打造，全車使用不鏽鋼鈑材，並配置4支獨立油壓控制垂直支撐腳架，提升停放時的穩定性與安全性。車內規劃4間蹲式廁間、1間坐式廁間及3座小便斗，室內高度超過200公分，提供更寬敞舒適的使用空間，有效提升大型活動期間的如廁效率。

此外，為落實全齡友善理念，流動廁所車特別設置兼顧多元需求的無障礙暨親子廁間，配備專屬升降平台及安全設施，輪椅可直接進出並於廁間內順利迴轉，同時設置兒童馬桶、兒童安全椅及摺疊式尿布臺，全面照顧身心障礙者、長者及親子家庭等不同族群的如廁需求，打造更安全、便利且友善的如廁環境。

高虹安提醒，為維護優質的公共衛生環境，全新流動廁所車全面導入感應式設備，包括感應式水龍頭、無障礙廁間感應沖水系統及廁間使用燈號系統，降低接觸風險，同時藉由燈號顯示，提升如廁等候、使用的便利性與衛生品質。也呼籲民眾共同珍惜並愛護各項設施，養成良好衛生習慣，攜手打造乾淨、友善的公共環境，落實聯合國永續發展目標(SDGs)「SDG 3 健康與福祉」及「SDG 11 永續城市與社區」精神。

高虹安市長補充，全齡化流動廁所車未來將優先投入市府辦理的大型觀光、文化、體育及公益活動使用，完善活動現場公共設施配置，提供更優質的公共服務，讓市民與來訪旅客都能感受到竹市兼具智慧、友善與永續的城市魅力。

新竹市府投入逾800萬元購置全新「全齡化流動廁所車」，並於今舉辦啟用儀式。圖／新竹市府提供

新竹市府投入逾800萬元購置全新「全齡化流動廁所車」，並於今舉辦啟用儀式。圖／新竹市府提供