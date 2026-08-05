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清大教授梁正宏拍攝燒王船 獲攝影獎肯定

中央社／ 新竹市5日電

國立清華大學核子工程與科學研究所教授梁正宏熱愛攝影，常以鏡頭記錄台灣文化，今年以攝影作品「燒王船」榮獲第4屆海峽兩岸中華攝影獎紀實金獎。

第4屆海峽兩岸中華攝影獎日前公布得獎名單，此次徵稿共計1萬613件作品，經多輪評審，最終選出金獎4件、銀獎10件、優秀獎108件。梁正宏以「燒王船」榮獲紀實類金獎，展現深厚紀實攝影實力。

梁正宏向中央社記者表示，「東港迎王平安祭典」為國家重要民俗，祭典期間依循古禮進行請王、遶境、法會、送王等儀式。其中「燒王船」是最後一道儀式，王船燒完以後，表示3年1度的東港迎王平安祭典正式結束。

梁正宏透過鏡頭捕捉烈焰映照夜空、萬千民眾共同送王的震撼場景。他回憶，拍攝前1天颱風襲台，歷經一番曲折才抵達東港，如今「燒王船」作品獲得紀實金獎是「完全意料之外」，也使這段得來不易的拍攝經歷更顯珍貴。

梁正宏分享，目前他在佛光緣美術館屏東館舉辦「緣見」攝影展，展期至8月30日，共展出40幅攝影作品，期盼透過影像記錄台灣，讓更多人看見台灣深厚文化底蘊，以及傳統信仰跨越時間、觸動人心的力量。

梁正宏近年參與多個國際攝影沙龍賽事，曾獲國際影藝聯盟EFIAP/S銀級博學會士、美國攝影學會QPSA榮銜、世界攝影聯盟GCWPU/1金冠級榮銜、亞洲攝影家聯盟GAPU金級榮銜；2024年榮獲世界攝影聯盟「國際攝影大師」榮銜第1名，2023年獲亞洲攝影家聯盟世界十傑，攝影成就備受肯定。

燒王船 清大 鏡頭

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