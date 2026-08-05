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大矽谷土石方資源堆置處理場申設環評中 自救會喊滾出銅鑼鄉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影

苗栗銅鑼鄉矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議，指控案場下游土石流潛勢區，過去也曾發生災害，且地處水源頭，有汙染西湖溪沿岸用水安全之虞，訴求環評駁回，滾出銅鑼鄉，否則誓死抗爭。

大矽谷土資場案目前環評程序中，今年5月11日專案小組現勘暨初審會議，結論環境響報告書必須就生態保育措施、環境衝擊性等完整檢討，水土保持計畫分段階說明，及地下水水質、水量監控完整對策等事項，8月11日前補正，環保局目前還沒有收文，自救會2輛遊覽車今天到環保局陳抗，縣議員陳品安等人到場聲援。

自救會長吳基鎮、副會長阮永城，銅鑼鄉樟樹村長吳興紹等人指出，案場緊鄰宗教聖地大興善寺，地處銅鑼鄉、通霄鎮交界處附近，又在西湖溪水源頭，沿岸銅鑼鄉、後龍鎮等，有汙染用水之虞，尤其下游土石流潛勢區，2001年間納莉颱風帶來洪水，曾造成2戶民宅受災，山線鐵路交通中斷。

他們呼口號「大矽谷土資場滾出銅鑼鄉」，表示補件截止日8月11日前，特別表達心聲，強調他們現在可以種蔬果，但如果土資場來了，只能吃廢土、廢水，嚴重衝擊生活，，威脅居民生命財產安全，希望環評以蒼生為念，駁回大矽谷土資場申設案，否則將誓死抗爭到底。

縣府環保局主任秘書劉瑋婷代表接陳情書，劉瑋婷說，業者申請是土石方堆置場開發，收受營建廢棄土石方，不是廢棄物處理場，因此不能收受廢棄物，後續業者提具環評書件，環保局會依法審查，陳情書或連署書會納入環評審查會議資料，供委員審查參考。

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉大矽谷土石方資源堆置處理場案，自救會今天到縣府環保局陳情抗議。記者范榮達／攝影

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